Storklubben refser Norge etter Johannessen-spill: – Irritert og skuffet

Gøran Johannessens klubb, tyske Flensburg-Handewitt, mener 24-åringen ikke skulle bli belastet i så stor grad allerede i den første kampen i VM.

Det sier den tyske klubben i en melding på sin egen nettside.

– Den siste undersøkelsen viste at Gøran gradvis kunne begynne å trene igjen. At han allerede har spilt i en halvtime, er en stor overraskelse for meg. Jeg er meget irritert og skuffet, sier Flensburg-trener Maik Machulla til klubbens nettside.

Landslagslegen uenig

Før VM leder Flensburg tysk Bundesliga. Nå hevder klubben at deres medisinske apparat kom frem til en avtale med Norges landslagssjef Christian Berge, allerede etter tyskernes hjemmekamp mot GWD Minden.

De mener at Johannessen spilte for tidlig i VM, og at avtalen derfor ble brutt av Norge.

– Spillerens helse må være førsteprioritet. Etter min oppfatning er ikke denne tidlige belastningen bra for rehabiliteringen hans. Jeg ønsker Gøran og våre spillere alt det beste, men at de skal komme tilbake til klubben uten skader, sier Flensburg-treneren.

Også klubbens administrerende direktør Dierk Schmäschke uttrykker sin misnøye til klubbens nettside, etter at Johannessen var på banen mot Tunisia for Norge.

Lege for det norske landslaget, Thomas Torgalsen, er uenig i det Flensburg-sjefene sier rundt Johannessen-skaden.

– Gøran er hundre prosent frisk og helt klar. Vi har også hatt tett dialog med det medisinske teamet til Flensburg. Både fysioterapeuten og jeg, sier Torgalsen til VG.

Skademareritt

Johannessen fikk for øvrig karakteren 7 på vår børs etter prestasjonene mot Tunisia. Innsatsen hans ble karakterert slik:

«3 mål/4 skudd/2 tekniske feil. Johannessen slo kraftig tilbake etter å ha vært ute med skade. Sammen med Sagosen er han farlig».

Det å være tilbake for det norske landslaget var nok godt for Johannessen. Siddisen har hatt et skademareritt utenom det vanlige, noe som har gitt ham et vanskelig første halvår hos Flensburg.

En ankeloperasjon i sommer ble etterfulgt av en bilulykke på vei hjem fra sykehuset. Nesebrudd og hjernerystelse, i tillegg til gips på foten, ble resultatet.

Så, tidligere i vinter, pådro han seg et brudd i tommelen. Det holdt ham utenfor i nesten seks uker.