Spania holdt på å gi Norge kjempehjelp i EM. Så sviktet de.

ballsport

SPANIA-ROMANIA : 25–27

NANCY. Norge så ut til å få mer hjelp enn laget kunne håpe på før kampen som starter kl. 21 i kveld.

Den MÅ Norge vinne uansett, men den hjelpende hånden Spania kunne ha gitt, ble trukket tilbake.

Spania hadde ikke noe å spille for i hovedrunden i EM i håndball, men gikk likevel til kampen mot Romania med full guffe.

Kampen ble merkelig. Spania ledet hele veien i 1. omgang, de tekniske feilene florerte, rumenerne var igjen langt fra det nivået de viste mot Norge.

Da ble Stine Bredal Oftedal og hennes lagvenninner slått med åtte mål. Nå hadde Romania kun fått ett mål da kampen var spilt i 13 minutter. Spania hadde fem. Sifre som i en småpikekamp.

Ballen i øst og vest

Det var så mange feilpasninger og baller som gikk utover sidelinen at man skulle tro alle hadde nervene utenpå drakten. I alt 23 tekniske feil telte vi bare i første omgang: 10 til Spania, 13 til Romania.

– Romania er preget av stundens alvor, sa tidligere Vipers-trener Kenneth Gabrielsen, som nå er ekspertkommentator for NRK.

Han var like overrasket som alle andre over hvordan kampen artet seg.

Cristina Neagu, den store spilleren i dette EM, var giddaløs i starten, me så kom hun seg. Like før pause knallet hun til og fikk inn målet som reduserte Spanias forsprang til to mål: 12–10.

Spenning og mye tull

Ville det holde også i 2. omgang?

Det holdt ikke helt inn for de hardtkjempende spanjolene, selv om de i 2. omgang kjempet som besatt. Spania hadde guts, Romania fikk blant annet Neagu til å markere seg mer. Hun endte til slutt på syv mål på 15 forsøk.

Romania ble flere ganger avblåst for brøyt. De hvite brikkene lå helt nede, men spanjolene reiste seg igjen.

Etter 10 minutter i 2. omgang sto det for første gang likt – 15–15. Det var omtrent da vendepunktet kom.

– Spania var lenge flinke til å spille på det de er gode til, som å straffe Romanias forsvar, sa ekspertkommentator Geir Oustorp.

Han var sjokkskadet etter første omgang, men hadde likevel tro på at det ville bli rumensk seier til slutt. Og han fikk rett.

Romania tapte den forrige kampen mot Ungarn, og kunne rett og slett ikke tillate seg å tape igjen. Laget som gjenstår for de helrøde går mot Nederland onsdag kveld.

– Det er fortsatt så mye finregning som skal til at jeg for lengst har falt av, sa NRKs kommentator Patrick Rowland. Det betyr at det er spenning i alle fall, om hvilke to lag som går til semifinalen.

Alle er dog enige om at Norge er ute dersom det blir tap for Nederland.

PS. Før kveldens siste kamp er stillingen i puljen slik:

Nederland 6 poeng, Romania 6, Tyskland 4, Ungarn 4 , Norge 2, Spania 0.