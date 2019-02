Slik reagerer treneren på at toppscoreren forlater Molde

ballsport

Torsdag slapp Rbnett nyheten om at en av Moldes beste spillere gir seg etter sesongen. For klubbens trener kom ikke avgjørelsen overraskende.

– Vi har selvfølgelig visst lenge at hun kunne forsvinne, og det er en stund siden jeg skjønte at Ragnhild var på vei bort. Det er trist, men det kom ikke som et sjokk på meg.