Skiri Østigård blomstrer i ny klubb: - Angrer ikke på at jeg forlot Molde

Molde - Rælingen 26–26

– Det var deilig med poeng i dag. Jeg synes vi viste en fantastisk innsats, og kom oss inn i kampen selv om vi lå noen mål under i første omgang. Vi beviste at vi er en bra gjeng som aldri gir oss. Det er mottoet vårt, smilte hun etter tre scoringer i 26-26-kampen mot Molde.

Åndalsnes-jenta har hatt mange store opplevelser som MHK-spiller. Gjensynet med gamleklubben satte følelsene i sving.

– Jeg merket at jeg hadde ekstra nerver før kampen. Det var rart å stå på andre banehalvdelen, og det var rart å være i bortelagets garderobe. Jeg føler at Molde er hjemklubben min, og det var spesielt å møte igjen jentene. Det var hyggelig å bli tatt godt imot av publikum, men da kampen startet tenkte jeg ikke mer på at det var Molde jeg spilte mot. Da handlet det bare om å vinne, sier Østigård.

Sa nei til ny Molde-kontrakt

Hun fikk et tilbud om ny kontrakt fra MHK etter sist sesong, men takket nei.

– Jeg fikk signaler om at klubben skulle hente en del nye spillere, og da skjønte jeg at de ikke ville satse på meg. Jeg er veldig glad for valget jeg tok, og angrer ikke i det hele tatt. Jeg er glad for at jeg dro til en klubb der jeg får mye spilletid, sier 21-åringen.

Hun forteller at trenerne og lagvenninnene i Rælingen har fått mange råd om Molde-lagets styrker og svakheter.

– Ja, det er klart det ble en del info og analyse før kampen. Jeg kjenner jo spillere veldig godt. Vi snakket spesielt mye om hvordan vi skulle stoppe Mona, Sherin og Ragnhild, og jeg synes vi klarte å stå imot dem i forsvar i lange perioder. Det ga oss en del kontringer som vi utnyttet, sier Østigård.

Hun tror Rælingen-laget vil bli stadig bedre utover i sesongen. Hun tror også at Molde vil utvikle et godt lag.

– Molde har hentet en del nye spillere, og det er sikkert bra for klubben med litt mer rutine. Samtidig synes jeg at de lokale jentene gjør det veldig bra og drar lasset, sier Rikke Skiri Østigård.

Får ros av sin nye trener

Rælingen-trener Daniel Birkelund var full av lovord om sin nye spiller etter kampen.

– Hun gjorde en veldig flott kamp begge veger i dag, og var en sterk bidragsyter til at vi kriget med oss et poeng. Spillemessig har Rikke variert litt, fordi hun var lenge ute med skade og ikke er tilbake for fullt ennå. Nå kjenner vi henne bedre og skal utnytte kvalitetene hennes bedre framover.

– Hva har hun betydd etter at hun kom til klubben?

– Hun er en positiv tilvekst som jeg er glad for å ha i laget. Rikke er en fantastisk type og et flott menneske som jobber enormt seriøst med alt hun gjør. Hun er flink i gruppen, bryr seg om lagvenninnene og setter laget først. Hun passer godt inn slik vi tenker og jobber, og kommer til å få en sentral rolle med mye spilletid denne sesongen, sier Daniel Birkelund.