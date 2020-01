Reservene slapp med skrekken – nå slipper Norge marerittmotstanderen i semifinalen

ballsport

Norge-Slovenia 33–30

MALMÖ: Dermed venter Kroatia i semifinalen for Norge. Det er de trolig fornøyd med. Alternativet var Spania, et lag som har vært en marerittmotstander de siste årene.

På de 18 siste kampene mot Spania har Norge tapt 17 og spilt én uavgjort. Forrige seier kom i 1997.

Kampfakta: Norge – Slovenia 33-30 (14-13) Malmö Arena Ca. 4000 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Tom Kåre Nikolaisen 4, Sander Sagosen, Sander Andreassen Øverjordet 5, Petter Øverby, Magnus Jøndal 1, Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud, Gøran S. Johannessen 2, Christian O'Sullivan, Eivind Tangen 5, Harald Reinkind 1, Kevin Gulliksen 7, Alexander Blonz 4, William Aar 4. Toppscorere Slovenia: Tilen Kodrin og Nejc Cehte 5. Dommere: Stevann Pichon og Laurent Reveret, Frankrike. Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Slovenia 3 x 2 min. (©NTB)

Ingen trengte å være i tvil, dette var en EM-kamp som Christian Berge ikke prioriterte særlig høyt. Nå vil selvsagt Norges trener alltid si at målet er å vinne hver eneste kamp de spiller. Sant nok, men fra start hadde han bare funnet plass til Gøran Johannessen og Harald Reinkind fra en antatt førsterekke. Magnus Gullerud har også fått en del spilletid på streken tidligere.

Superstjernen Sander Sagosen fikk sitte på benken gjennom hele kampen, det samme gjorde Torbjørn Bergerud som tidvis har vært glimrende i det norske målet. Christian O’Sullivan fikk ingen minutter, det gjorde heller ikke kaptein Kristian Bjørnsen og Petter Øverby. Magnus Jøndal fikk noen små minutter i forbindelse med et straffekast.

Sånn måtte det bare bli, i og med at semifinaleplassen var i boks allerede før kampstart.

Berge la tidligere på dagen ikke skjul på at det viktigste var å ha mest mulig friske og uthvilte hoder og kropper når alt skal avgjøres til helgen.

Med ti minutter igjen av kampen ledet Norge med seks mål, men syv minutter senere var luken bare ett mål. Det holdt likevel helt inn for reservene.

Berge fornøyd med unggutta

– Jeg er veldig fornøyd med kampen. Vi hadde bestemt oss for å vinne kampen, og det gjør vi. Så er det moro å se at unggutta kommer inn og kliner til, sa Christian Berge til TV 3 etter kampen.

Norges landslagstrener var fornøyd med responsen han fikk av sine spillere mot Slovenia.

– Jeg setter dem i en vanskelig situasjon fordi de har ikke spilt mye sammen. Men de viser noen gode individuelle prestasjoner, så det kan bli veldig bra på sikt. Jeg likte innstillingen, de har nesa rettet rett på mål. Det kribla i magen på noen av dem, noe man ser i starten av kampen. Men det ble bedre etter hvert, sier Berge.

Slapp fair play-dilemma

Da Ungarn tapte for Portugal tidligere på ettermiddagen, slapp også Norge unna et moralsk dilemma som kunne ført til anklager om dårlig fair play. Ungarerne ville neppe vært særlig fornøyd med et reservepreget norsk lag hvis de selv var avhengige av norsk seier for å ta seg videre, men nå ødela ungarerne selv egne sjanser.

Det eneste som sto på spill var derfor hvem som ville bli motstanderen i fredagens semifinale.

Spania så tidligere på dagen ut til å gå mot en komfortabel seier i den andre gruppen. De ledet på et tidspunkt 20–14 mot Kroatia, men scoret seks på rad og utlignet til 20–20. I noen dramatiske sluttminutter scoret lagene to ganger hver, og Spania knep gruppeseieren på bedre målforskjell.

Norges EM-kamper Gruppespillet: Norge-Bosnia-Hercegovina 32–26 Frankrike-Norge 26–28 Portugal-Norge 28–34 Hovedrunden: Norge-Ungarn 36–29 Norge-Sverige 23–20 Norge-Island 31–28 Slovenia-Norge 30–33 Semifinalene mot Kroatia fredag i Stockholm. Finalen spilles samme sted søndag, bronsefinalen lørdag.

Norge måtte vinne eller spille uavgjort for å vinne sin gruppe, noe som dermed utvilsomt ville være en fordel. Det ville føre til at de slapp et møte med Spania i semifinalen.

Glisne tribuner

Også slovenerne sparte flere av sine beste spillere. Lagene har vært gjennom et beinhardt program siden EM-starten, dette var den syvende kampen på 13 dager. Dermed prioriterte begge trenerne å gi nøkkelpersonellet hvile før finalehelgen.

Det var ikke bare lagoppstillingene som hadde et reservepreg. Tusenvis av tomme seter i Malmö Arena fortalte også at dette var en kamp uten særlig betydning. Det hjalp naturligvis heller ikke at svenskene ikke hadde stort annet enn æren å spille for i kveldens siste kamp.

Stemningen bar naturligvis preg av at hallen var halvtom. Dermed fikk heller ikke trompeten i den norske svingen særlig konkurranse i lydbildet. Den hadde på sin side ulike versjoner av både Kaptein Sabeltann-sangen og Jahn Teigens Optimist å by på, og sannelig dukket ikke også Norge i rødt, hvitt og blått også opp.

Gulliksen tok vare på sjansen

Norges reserver takket for tilliten. Aller ivrigst var Kevin Gulliksen. Høyrekanten er i den utakknemlige situasjonen at han konkurrerer med kaptein Bjørnsen om en plass på laget. Dermed var det bare blitt et snitt på 3.30 minutter i spilletid så langt i mesterskapet.

Mot Slovenia hadde han bestemt seg for å vise seg tilliten verdig, og Gulliksen endte opp med å score på syv av syv forsøk.

Sander Øverjordet (5) og William Aar (4) bidro også sterkt på mållisten. Norge ledet tidlig 8-4, men så kom litt over seks minutter med ikke annet enn seks ganger bom og en teknisk feil fra det norske laget.

Slovenerne reduserte til 13–14 like før pause, men i den andre omgangen seilte de norske reservene omsider ifra. Etter 12 minutter var ledelsen på fem mål. Slovenerne fikk som tidligere nevnt til en sluttspurt, men kom aldri nærmere enn ett mål bak.

Fredag spiller Norge semifinale mot Kroatia, da er alle de store stjernene tilbake på parketten.