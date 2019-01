Perfekt start for Norge: Vant med ti mål i VM-åpningen

ballsport

TUNISIA-NORGE 24–34

HERNING: Anført av kaptein og hærfører Bjarte Myrhol og kant-giganten Magnus Jøndal, fosset Norge inn til seier i åpningskampen. Da fikk også kometen Alexander Blonz VM-debuten for Norge.

Landslagstrener Christian Berge og hans menn var forberedt på en tøff åpningskamp mot Tunisia.

Men etter å ha spilt av seg åpningsnerver og funnet ut av Tunisias robuste og røffe forsvarsspill, kunne Norge til slutt sette to poeng og en solid 34–24-seier på konto i VMs åpningskamp.

Dermed fikk den tapende VM-finalisten fra 2017 den starten de skulle ha. Intet annet enn seier her var godt nok om sølvvinneren fra Frankrike-VM for to år siden skal ha en sjanse på VM-gull.

– Jeg ble godt fornøyd etter hvert. Det var moro. Vi fryktet motstanderen litt. De spiller god håndball, er hurtige og fysiske, oppsummerte Berge overfor TV 3 etter kampen.

Landslagssjefen konstaterer at det var en bra åpning, men fastslår:

– Vi har mer å gå på.

Torbjørn Bergerud ble kåret til kampens beste spiller. Han beskriver åpningen som «veldig deilig».

– Vi slet litt med å riste dem av oss, men da vi først gjorde det, dro vi godt fra. Å vinne med ti mål er sterkt, sier målvakten.

Startet med et smell

Eivind Tangen hamret inn Norges første mål 1.03 inn i kampen med en suser fra ti meter.

Og da Tunisia pådro seg en tominutters utvisning allerede minuttet etter, hentet Norge frem krydderet.

Kantspiller Kristian Bjørnsen fikk ballen ute til høyre, han satset, men serverte bare videre til Sander Sagosen som kom flyvende gjennom lufte. Han satte ballen i det åpne buret og Norge vartet opp med en flyver på direkten i VM. Det var svært populært hos de mange norske supporterne på tribunen.

Og da Bjarte Myrhol sendte Norge foran med 9–6 snaut midtveis i 1. omgang, serverte arrangøren DDE på musikkanlegget.

Da var festen i gang.

Tunisia hang med til 5–5, men så stakk Norge. På stillingen 11–6 til Norge tok Tunisia timeout. Norge brukte pausen til å puste litt og gjøre avtaler.

– Hold fokus, meldte Christian Berge.

FÅTT MED DEG DENNE? Her er alt du trenger å vite om håndball-VM

Smårusk

Det kladdet litt for Norge i starten. Det er ikke uvanlig i første kamp i et mesterskap.

En og annen teknisk feil, en litt for enkel baklengs her og der, litt rot, rett og slett. Ikke alt satt som det skulle for et norsk lag som har hatt en litt trøblete oppkjøring med flere spillere som har slitt med skader, blant annet.

En av dem er Gøran Søgard Johannessen. En ankeloperasjon etterfulgt av en bilulykke der han fikk nesebrudd og hjernerystelse, før han pådro seg et brudd i tommelen i vinter, gjorde at han var ute av spill i seks uker før VM.

Men 22 minutter ut i kampen banket han inn sitt første mål i Herning. Det gjorde nok godt for Stavanger-karen som til daglig spiller i Flensburg-Handewitt.

Kantspill i verdensklasse

Norges to kantspillere, Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen, er begge blant de beste i verden i sin posisjon. Noe begge viste i 1. omgang.

Spesielt Jøndal. Han var enorm. Hele seks mål ble det på de første 30 minuttene fra 30-åringen fra Østfold.

Som avsluttet 1. omgang med 100 prosents uttelling fra venstrekanten. Norge befestet sin posisjon som verdens beste kontringslag.

Også målvakt Torbjørn Bergerud ville ogsåvære med på moroa. Han leverte et par verdensklasseredninger og fridde til publikum.

Norge ledet med fem mål halvveis.

Kapteinen viste vei

Christian Berge så ikke like fornøyd ut med alt nede på sidelinjen. Han dirigerte og kommuniserte med sine spillere.

Tunisia kneppet litt innpå i starten av 2. omgang, for da rotet Norge litt igjen. Tunisia bet seg fast tre-fire mål bak.

Berge ga flere spillere sjansen. Magnus Gullerud, Harald Reinkind og nevnte Johannessen avlastet de som vanligvis hører til i førstesekseren.

Men med hærfører Bjarte Myrhol tilbake etter en hvileperiode på benken, dro Norge ifra.

Også Sander Sagosen kom bra fra åpningskampen. Som alltid er han høyt oppe på scoringsstatistikken.

Norge viste glimt av den storheten de besitter. Kvaliteten er ubestridt, nå handler det om å få spilt det sammen, få flyten og rytmen de trenger, samt å få i gang alle som skal dra den tyngste delen av lasset.

Da blir Norge vonde å skubbe seg på.

Neste kamp kommer allerede i morgen kveld. Da er Saudi-Arabia motstander. Avkast er klokken 17.30.

– Vi kommer nok til å hvile noen spillere. Det må vi jo. Jeg kommer til å starte ganske tøft mot Saudi-Arabia, så kan vi hvile spillere etter hvert, sier Christian Berge.

Norges neste kamper i gruppespillet i VM:

Lørdag: Saudi-Arabia (17.30)

Mandag: Østerrike (17.30)

Tirsdag: Chile (18.30)

Torsdag: Danmark (20.30)

KAMPFAKTA

Tunisia-Norge 34–24 (13–18)

VM i håndball, Gruppe C, 1. kamp

Jyske Bank Boxen, Herning

Dommere: Matija Gubica og Boris Milosevic, Kroatia

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Sander Sagosen, Bjarte Myrhol, Petter Øverby, Magnus Jøndal, Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud, Gøran Søgard Johannessen, Christian O’Sullivan, Eivind Tangen, Harald Reinkind, Kevin Gulliksen, Alexander Blonz, Magnus Abelvik Rød, Espen Lie Hansen.