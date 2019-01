Norges toppscorer var et mobbeoffer: – Jeg følte meg annerledes

ballsport

NORGE- SAUDI-ARABIA: 40–21

HERNING: Det skjedde fra han var syv-åtte år, til Magnus Abelvik Rød var 13–14.

– Jeg fikk mange kommentarer. Det var ikke gøy i det hele tatt. Jeg ble mobbet, forteller 21-åringen.

Nå er han etablert på herrelandslaget i håndball, som lørdag vant sin andre kamp i VM, denne gangen mot Saudi-Arabia.

Abelvik Rød fikk starte, han scoret kampens første mål, fikk oppvartning, og hadde lagt på to til før det var gått ni minutter. Han var ustoppelig, også med innspill til strek. Da første omgang var over, hadde han laget seks mål på seks forsøk.

Norge ledet 20–10 mot en svak motstander. Men Abelvik Rød briljerte med farten og det eksplosive skuddet. Til slutt ble han toppscorer med ni mål.

Og kåret til banens beste.

Mamma Anne Karin Abelvik og pappa Bjørnar Rød satt på tribunen og var nesten svimeslått. Sønnen spilte imponerende.

Magnus Abelvik Rød Født: 7. juli 1997 Kommer fra: Oslo Bosatt: Flensburg Klubber: BSK, Flensburg-Handewitt Bakgrunn: Har 45 gutte-, junior og ungdomslandskamper. 36 landskamper som senior. Debuterte på A- landslaget 4.6.2016. Meritter: VM-sølv fra 2017

På vei mot verdenstoppen

Proffen i Flensburg-Handewitt, som er høyest på landslaget, har de siste sesongene markert seg på banen. Mange mener at den keivhendte høyrebacken kan bli en verdensklassespiller. Det sa mangeårig trener Frode Kyvåg nylig.

Nå bruker han høyden for alt den er verdt, men han syntes det var tøft som yngre å være den som skilte seg ut fra alle andre i klassen, vennekretsen, i håndball og fotball.

Alltid den høyeste av alle

Bilder av oslogutten i barne- og ungdomsårene forteller om en gutt som skiller seg ut fra lagkameratene.

– Han var høy allerede som baby, 57 cm, forteller mor Anne Karin Abelvik, trønder som selv i yngre år spilte håndball i Lensvik IL.

Hun er 180 cm, mannen 194, men sønnen har vokst forbi begge. Og lillebroren Olav (19) er to meter.

Mamma opplyser at familien var litt bekymret for hvor høy eldstemann ville bli, da han gikk i første klasse. Dermed ble det foretatt røntgenmåling av skjelettet. Men det ble ikke gjort noe for å stanse veksten.

Magnus Abelvik Rød sier at høyden var et problem for ham i barne- og ungdomsårene.

– Ja, jeg følte meg annerledes og at det var en hindring i dagliglivet. Og spesielt i den perioden da jeg vokste enda mer og var keitete, og ikke fikk brukt høyden på banen. Det ble for mye armer og bein og en kropp som ikke hang helt med.

Høyde ble snudd til noe positivt

Ballidrett syntes han var gøy, men etter hvert da han fikk meldinger om at han kunne bli ordentlig god i håndball, ble valget enkelt. Han blomstret i Bækkelaget, der trenerne var flinke til å ta vare på ham.

– De sa at jeg kunne bli ordentlig god, at det var en fordel å være høy. Plutselig ble høyden en positiv greie, noe jeg var stolt av. Det er gøy å vite at det man så på som noe negativt den gangen, er blitt noe positivt.

Tenåringen har gått gradene. Selv om han også har vært skadeplaget, har ekspertene sett en god utvikling. Bækkelagets trener den gangen, Jan «Proppen» Carlsson, løftet ham inn på seniorlaget da han var 15 år.

– Han utviklet meg til den spilleren jeg er i dag, mener Abelvik Rød.

Fikk profftilbud som tenåring

Landslagsdebuten i 2016 endte med at han scoret fire mål mot Hviterussland og ble kåret til banens beste. Senere har det ballet på seg for spilleren som har en tatovering på venstre underarm: «Du er din egen lykkes smed».

Han var med på VM-laget som tok sølv for to år siden. Da var han Norges første tometersmann på 38 år.

I 2017 gikk ferden til tysk håndball, i topplaget Flensburg-Handewitt. Da tilbudet kom, var han ikke i tvil om at det var det han ville.

Landslagstrener Christian Berge så tidlig en fremtidig landslagsspiller og tok ham med som 19-åring til det forrige VM. Der ble han læregutt.

Nå er den langlemmede bakspilleren en trussel fra en viktig posisjon bak på banen for Norge, en mann som også har futt og fart.

Måtte finne matchvekten

Høyde og vekt henger som oftest sammen. Abelvik Rød bygde muskler, men da han var på det tyngste og veide 110–112 kg, merket håndballspilleren at han ikke helt var seg selv.

– Da følte jeg at jeg mistet eksplosiviteten. 106–107 kg er en bra matchvekt nå.

Han vet at han er blitt mye sterkere under tiden som proff i den tyske ligaen, der klubben er ubeseiret så langt i serien.

Mamma Ann Karin Abelvik så hvordan sønnen etter hvert ble fortrolig med høyden sin. Hun er til stede på tribunen i Herning, og minnes barne- og ungdomsårene, der Magnus måtte bli fortrolig med veksten.

I sitt ess

Det er han tydelig nå. Abelvik Rød stortrives i klubblaget Flensburg, som har 19 seire av 19 mulige i serien denne sesongen. Totalt har Flensburg vunnet 27 ligakamper på rad når man inkluderer rekken fra tampen av forrige sesong.

– Han blir en stjerne, sier kaptein Bjarte Myrhol, som gleder seg over den nye generasjonen som kommer opp. Til den hører også 18-åringen Alexander Blonz, som kom inn på banen etter drøye syv minutter. Ved pause hadde venstrekanten scoret fem mål på seks forsøk.

Norge lekte seg med Saudi-Arabia. Landslagstrener Christian Berge prøvde mange spillere.

– Det er nok en tålmodighetsprøve, men Magnus tar den rollen har får, sier mamma.

Norge slapp seg ubevisst ned i 2. omgang. Det var slurv, litt svakere forsvarsspill og noen dårlige skudd. Men etterpå var det jubel i leiren i en kamp der Sander Sagosen, verdens beste, ble spart.

Søndag er det hviledag, mandag er det Østerrike, tirsdag Chile og torsdag Danmark.