Norge til VM-semifinale etter danskehjelp

DANMARK-SVERIGE 30–26

HERNING: Det ble klart etter at Danmark slo Sverige og Tyskland slo Spania sent onsdag kveld.

Utgangspunktet var greit etter Norges storseier over Ungarn tidligere onsdag kveld: Dansk poeng eller ettmålstap mot Sverige ville bety Norges tredje mesterskapssemifinale på fire år.

– Hører hjemme i ypperste selskap

Sverige tomålsseier kunne også holde, dersom Sverige ikke scoret mer enn 29 mål. Svensk seier med tre eller fire mål ville sende Norge ut av VMs finalespill.

– Vi fortjener å spille semifinale. Det nivået, den håndballen vi leverer hører hjemme i det helt ypperste selskapet, sa Sander Sagosen etter Norges seier - men før kampen mellom Danmark og Sverige.

Før mesterskapet meldte han rett ut at de norske håndballherrene siktet mot gull, og nå er Norges største stjerne stolt over hvordan laget har prestert gjennom årets VM.

– Nå har vi levert en så stor turnering i mine øyne. Det var en liten glipp i første omgang mot Danmark, men utover det har vi spilt veldig god håndball gjennom hele turneringen. Vi skal være stolte av dette, sa Sagosen før det hele var avgjort.

Sverige skapte spenning

Sverige lå stort sett et lite hakk foran gjennom den første omgangen, men det var hele tiden tett og spennende foran fullsatte tribuner i Boxen i Herning.

– Vi ledet med tre mål etter vel 20 minutter, men mistet det. Det er jævlig surt, sa svenske Mattias Zachrisson til TV3.

Og da Henrik Toft utlignet til 13–13 for Danmark, sørget han samtidig for et pauseresultat som passet Norge fint.

FInt passet det også at hjemmelaget rundt ti minutter ut i den andre omgangen tilrev seg initiativet i kampen.

Og da Mikkel Hansen, som hadde en skral første omgang, hamret inn 22–19 med et drøyt kvarter igjen å spille, så det virkelig lyst ut for Christian Berge og hans menn.

Derfra og ut så ikke danskene seg tilbake, og holdt seg til stadighet tre-fire mål foran. Det var såpass komfortabelt at de fleste av de 15 001 tilskuerne på tribunene sang for seier de siste minuttene.