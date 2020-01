Norge sendte Frankrike hjem i EM-thriller: – Spinnvill kamp

ballsport

Frankrike-Norge 26–28

TRONDHEIM: Sander Sagosen stormet fremover på banen mens hans stusset ballen i gulvet. Ludovic Fabregas tok ham igjen, la armene rundt livet til Norges største stjerne, og med et kast som ville høstet applaus i en olympisk brytefinale, la han Sagosen i bakken.

Trønderen freste og så et øyeblikk ut til at han hadde mest lyst til å gå rett i strupen på franskmannen, men roet seg ned da dommerne viste to fingre i været og sendte Fabregas på benken. I stedet veivet Sagosen med armene mot publikum.

Det var som en befaling, kom dere på beina, jeg vil høre dere, vi trenger dere NÅ!

Det var spilt 48 minutter, på tavlen sto det 22–22, og ingen trengte å være tvil om hva som sto på spill. For dette var muligheten til å sende OL- og VM-mesterne fra 2016 og 2017 ut av EM nesten før mesterskapet var kommet i gang.

Det var den første tungvektsduellen, og Norge kunne definere hvordan veien videre i mesterskapet skulle bli.

De to halvtimene på den lyseblå parketten skulle bestemme om det enten så fryktelig lyst ut med tanke på en semifinale i Stockholm om to uker, eller om det skulle bli kniven på strupen mot Portugal tirsdag kveld.

Frankrike – Norge 26-28 Håndball-EM menn gruppe D søndag, i Trondheim: Frankrike – Norge 26-28 (15-14) Trondheim Spektrum 8932 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Sander Andreassen Øverjordet, Tom Kåre Nikolaisen, Sander Sagosen 10, Petter Øverby, Magnus Jøndal 5, Kristian Bjørnsen 4, Magnus Gullerud 4, Gøran S. Johannessen, Christian O'Sullivan 1, Eivind Tangen, Harald Reinkind 4, Kevin Gulliksen, Alexander Blonz, Magnus Abelvik Rød. Toppscorer Frankrike: Ludovic Fabregas 8. Utvisninger: Frankrike 5 x 2 min., Norge 2 x 2 min. Dommere: Vaclav Horacek/Jiri Novotny, Tsjekkia. Norge møter Portugal tirsdag.

Sensasjonell Bergerud

Det ble det første, og nå er Norge uansett sikret plass i mellomrunden i Malmø. Slår de portugiserne, tar de også med seg to poeng dit.

– Jeg synes det er en spinnvill kamp av hele laget. Vi viser i løpet av 60 minutter at vi er et bedre lag enn Frankrike. Jeg er stolt og litt rørt over prestasjonen vi har gjort, sa Sagosen på TV3.

– Det er mange følelser. Det er på topp og bunn i løpet av 60 minutter. Jeg synes vi gjør en god kamp. Vi har moral hele veien. Vi sa på forhånd, at hadde vi muligheten til å sende hjem Frankrike, så skulle vi ta den muligheten med nebb og klør, sa Norges trener Christian Berge.

En bekymring etter åpningskampen mot Bosnia-Hercegovina var at målvakt Torbjørn Bergerud hadde en blytung dag på jobben. Han klarte nesten ikke å stoppe noe som helst av det som ble kastet mot det norske målet, men søndag kveld var han sensasjonell i den andre omgangen.

– Det var bedre å stå her i dag. Det var deilig, sa Bergerud på TV3.

– Det oppleves veldig godt å slå tilbake. Først og fremst synes jeg vi gjør det veldig godt som lag. Vi kjemper godt bakover, så jeg får noen av de som er litt enklere å ta. Det var godt å slå tilbake og sende Frankrike hjem, fortsatte han.

Da kampen sto og vippet og lagene fulgte hverandre som skygger, bestemte den to meter høye skuddstopperen for at nå skulle nesten ingenting passere på hans vakt.

Han skal ha en stor del av æren for seieren.

– Torbjørn er fantastisk. Han plukker det som kommer. Det er også en vanvittig laginnsats. Det er mange som har tatt steg, roste Berge.

Sagosen-show igjen

For Norge startet kampen på mange måter som mot bosnierne fredag kveld.

«Scoring ved Norges nummer fem, Sander ...». Speakeren lot resten av setningen henge i luften. Sekundet senere hjalp over 8.000 trøndere ham med å fullføre. De ropte ut etternavnet på bysbarnet.

Det var spilt 12 minutter, Norge ledet for første gang med tre mål, og Sagosen hadde fløyet inn nok et mål. Der og da så det så lovende ut.

Sagosen trengte bare 44 sekunder på å lure hele det hvitkledde forsvaret med en piruett og lure inn 1–0.

Før kampen hadde tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik provosert mange da han oppfordret trønderne til å bue på motstanderne og skape en fiendtlig atmosfære. TV 3-eksperten mente den norske høfligheten var pinlig.

Selv om ingen vel trodde at de var kommet til Balkan eller en håndballhall øst i Europa, så var det likevel mange la kubjellene til side og pep i en del franske angrep. Forsøket på utpsyking ble mer og mer intensivt utover i kampen. Det var akkurat som det gikk mer og mer opp for folk hva det egentlig sto om.

Ti Sagosen-mål

Norge fikk den startet de ønsket seg, men utover i den første omgangen krøp det franske laget stadig nærmere.

Da 22 minutter var spilt utlignet Luc Abalo til 10–10, og dermed var det uavgjort for første gang siden 0–0. To minutter senere bommet Sagosen, franskmennene kontret og Abalo satte inn 12–11. Nå var det gjestene som ledet kampen for første gang. Sagosen hadde fått tøffere arbeidsvilkår, og det resulterte i avslutninger fra dårligere posisjoner og dermed også noen bomskudd.

Ved pause var det 15–14 til franskmennene.

Norge trengte ni minutter av den andre omgangen før de hadde utlignet og tatt tilbake ledelsen. Den avgjørende luken fikk de først da Bergerud bestemte seg for å stenge butikken. Han endte til slutt med 15 redninger.

Sagosen ble stående med ti mål. Det var mer enn nok. Det norske laget har aldri vært i en EM-finale.

Det er langt frem dit fortsatt, men starten kunne ikke vært bedre.