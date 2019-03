Neste år arrangeres håndball-EM i Norge. Billettprisene får totalslakt.

ballsport

I januar 2020 rettes store deler av Europas øyne mot Norge, Trøndelag, Trondheim og den nye storhallen på Øya. Da spilles herrenes håndball-EM i Norge, Sverige og Østerrike, med innledende runder i Trøndelag.

Sammen med Telenor Arena og Stavanger idrettshall er Trondheim for øvrig også vertskap for kvinnenes EM senere på året. Da er Norge vertskap sammen med Danmark.

I disse dager ferdigstilles den nye storhallen, som vil ligge vegg i vegg med Nidarøhallen, ved Nidelvas bredder. Med en kapasitet på 8000 tilskuere skal hallen være godt rustet til å ta imot Europas aller beste håndballag om ti måneder.

Men det vil koste å se Norges innledende kamper på hjemmebane.

Minstepris på tusen kroner

– Det er altfor dyre billetter. For de som er blodfan, spiller det ingen rolle om det er dyrt. Men for å skape interesse må det være adskillig billigere, sier leder for Håndballens Venner, Sigvard Magelssen.

For 1.080 kroner får du et todagerspass i kategori 3-klassen, som er den laveste billettklassen. Skal du se alle Norges kamper billigst mulig, må du ut med 2.920 kroner.

Det gir riktignok tilgang på alle kamper som spilles i Trondheim. De beste billettene vil koste 1.690 kroner for to dager, mens et seksdagerspass vil koste opp mot 4.560 kroner.

– Uforståelig

– For en familie på fire blir det fryktelig dyrt. Klarer de å selge ut hallen, blir vi forundret. I 1999 (da Norge hadde VM i håndball) måtte de sette ned prisene og det tror jeg de må nå også, sier Magelssen.

– Det er uforståelig at de priser seg så fryktelig høyt. Det må være bedre med en full hall med tilskuere som koser seg, enn en halvfull hall, sier han.

Kritikken tas med knusende ro av prosjektleder for Euro 2020, Kia Otnes.

– Billettprisene er fastsatt i samarbeid med Sverige og Østerrike. Så da har vi valgt samme pris, med ti prosent justering nasjonalt. Vi mener prisene ligger i tråd med herrehåndballen. Dessuten har vi selvfølgelig tilbud for klubbene og familiene, slik at alle har råd til å gå på kamp, sier Otnes.

Ikke redd for glissen hall

Det skal være snakk om halv pris ved kjøp av minst ti billetter for klubber. Dessuten vil kjøp av tre billetter gi halv pris på den tredje billetten, for å gi litt avslag til eventuelle familier.

Otnes er ikke redd for glissen hall i Trondheim.

– På ingen måte. Foreløpig er det helgekampene som går best. Det er ca. 1000 solgte billetter, men i tillegg kommer alt av gjestende nasjoner og samarbeidspartnere. Region Nord, som er teknisk arrangør, holder også på å promotere klubbtilbudene nå, sier Otnes.

– Vi er ikke overrasket over kritikken. Det er ofte slik at idrett ikke skal koste penger, mens når det er snakk om konserter og kultur sitter pengene løsere, sier hun.

Dyrt også i resten av Europa

Også i resten av Europa har det kostet å se håndballmesterskap. Ifølge Magelssen betalte de norske supporterne nesten 3000 kroner for å se semifinaler, bronsefinale og finale under årets VM i Tyskland.

I desember spilte håndballjentene EM i Frankrike og der måtte supporterne betale 3400 kroner for de samme billettene.

– Sammenligner vi med årets VM i Japan, får vi alle Norges kamper fra gruppespill, til mellomspill og finaler for 2500 kroner, hvis de kommer så langt. Da får vi også se motstandernes kamper, sier Magelssen, som sier at Håndballens Venner har 300 påmeldte til mesterskapet i Asia.

Trekningen for mesterskapet finner sted i juni, men det er allerede bestemt at Tyskland spiller i Norge dersom de kvalifiserer seg. Det samme gjelder for Kroatia, som i så fall spiller innledende kamper i Østerrike, mens det danske laget i så fall starter i Sverige.

– Superintim hall

– Det er derfor vi har disse pakketilbudene. Hadde vi bare hatt de norske kampene for salg, hadde det vært utsolgt nå. Men vi ønsker selvfølgelig god atmosfære for våre gjestende nasjoner, sier Otnes.

Den svenske delen av mesterskapet i januar finner sted i Göteborg og Malmö. Der er prisene mellom 150 og 950 norske kroner, men der går prisene på enkeltkamper. I Østerrike går kampene i Graz, med priser fra 800 norske kroner og opp til 2400 kroner.

– I Sverige er det mye større arenaer, med 20.000 plasser og mange av de plassene har dårligere sikt. I Trondheim kommer en superintim, splitter ny hall, der man ser bra uansett hvor man er i hallen, sier prosjektlederen.

Billettsalget for kvinnenes EM er ikke igang.

– Vi har akkurat startet den prosessen, men det blir et helt annet mesterskap med et annet land, andre avtaler med haller og et annet kundegrunnlag. Men vi prøver å finne en gylden middelvei og et felles billettgrunnlag, sier Otnes.