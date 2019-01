Myrhol oppsøkte tyskerne i pausen: – Ville unnskylde

ballsport

TYSKLAND-NORGE 25-31

HAMBURG: I første omgang hadde han kranglet kraftig med tyskeren Patrick Wiencek. De to var i tottene på hverandre, og tyskeren måtte av banen med utvisning.

I pausen valgte Myrhol å oppsøke tyskerne. Han måtte snakke ut med ham og be om unnskyldning.

– Jeg sa sorry, men nå går vi videre.

Ikke sånn å forstå at krangelen bare var tyskerens skyld, men Myrhol ønsket å få en god tone i 2. omgang.

– Vi snakker om verdens hyggeligste person, sier 37-åringen om Wiencek.

Skjønte det ville bli tøft

Han forteller at det var bevisst fra hans side å gå hardt til verks ute på banen.

– Det var ikke helt ubevisst fra min side at jeg prøver å få i gang pumpen. Selv om det ser ut som om jeg klarte å komme i rød sone.

Han syntes det ble noen harde tak, men at dommerne klarte å ta tak i det verste.

– Jeg er klar over at jeg ikke er verdens mest elskelige person, sier Myrhol der han står foran pressekorpset etter kampen.

Bortsett fra at lagkameratene sier at han nettopp er det, verdens snilleste, så følte spilleren fra Oslo at han i denne kampen måtte sette alle kluter til.

Veteranen ble tatt hardt, men vokste i innsats. Han fikk den tenningen som var helt nødvendig i en så voldsom kamp, der enkelte mente at det lignet et gateslagsmål.

Og Myrhol ble banens gigant til slutt, han scoret seks mål på ni forsøk, og ble kåret til kampens beste.

Dermed kunne han gå frem og hente en gave.

Publikum klappet for ham

Etterpå ble han gratulert av mange tyskere, som opptrådte sportslig etter kampen, til tross for at de var skuffet. Og da han forlot banen, var det mange tyskere som klappet for ham.

– Myrhol går foran og viser vei.

Det mente Sander Sagosen også, som var imponert over lagets eldste.

Selv er Myrhol en beskjeden fyr utenfor banen.

– Det er laget som vinner i dag og ikke enkeltspillere, sier han.

– Betydde det ekstra mye at det lå en VM-finale i Danmark i potten, der du spiller til daglig?

– Nei, det hadde ingenting med Danmark å gjøre. Gleden ligger i å spille denne kampen i de flotte kulissene.

Han sier at opplevelsen av at gjengen klarte det til slutt var stor, men at det kanskje var enda større da Norge kom til sin første finale i Frankrike for to år siden.

– Følelsesmessig var det større i Frankrike, men prestasjonsmessig var dette fullt på høyden.

Nå er hele laget giret på finalen i Boxen søndag.

– Å få lov til å oppleve det blir stort. Vi står mye sterkere nå, og jeg tror at gutta klarer å nullstille seg fortere enn forrige gang. Vi har vært der før. Vi har lyst til å vinne.