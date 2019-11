Molde-treneren vil ha med to målvakter i årets siste kamp. Klubben sier nei.

ballsport

Molde-målvakt Ine Karlsen Stangvik fikk seg en skikkelig smell da hun var uheldig og rotet ballen i eget mål etter et straffekast i den andre omgangen mot Storhamar.

29-åringen slengte seg mot eget mål i et forsøk på å slå ballen vekk, men i stedet ble det scoring. Samtidig slenge Stangvik hodet rett i den ene bakstanga i målet.

Keeperen ble liggende nede og ble til slutt hjulpet av banen av det medisinske personellet i klubben.

Hun ble kjørt rett til sjukehus. Der ble hun over natta. Selv om det ser ut til at det ikke er snakk om hjernerystelse, blir Stangvik ikke med når MHK spiller siste kamp for året borte mot Fredrikstad søndag kveld.

– Det ser ikke ut som at det er noe alvorlig. Det ser OK ut, og legene mener det ikke er hjernerystelse. Men man må likevel ta hodeskader seriøst, så vi velger å ikke ta noe risiko. Det var faktisk snakk om at hun var så frisk at hun kunne bli med, men vi valgte å la henne bli hjemme, sier Molde-trener Helle Thomsen til Rbnett.

Stangvik har spilt det aller meste av eliteserieminutter for Molde etter at hun ble hentet til klubben for et knapt år siden. Denne sesongen har hun kanskje vært lagets aller beste spiller.

– Jeg måtte sove over på sjukehuset. Jeg tok CT-undersøkelse, og det så fint ut. Så jeg kom ganske heldig fra det, med to kutt i hodet og litt hevelse. Jeg har det ganske greit nå, men jeg må ta noen rolige dager så hodepinen gir seg, sier Ine Karlsen Stangvik til Rbnett.

Klubben sa nei

Caroline Martins avsluttet kampen mot Storhamar. Den brasilianske jenta blir eneste målvakt i Molde-troppen mot Fredrikstad.

Tredjemålvakt Mia Sletvold skal nemlig være med klubbens andrelag som skal spille to kamper i 2. divisjon i Trøndelag denne helga.

Selv ville Molde-treneren helst hatt med Sletvold til Fredrikstad.

– Det er klubben som har bestemt at Mia skal være med å spille for andrelaget i 2. divisjon. Alle skjønner at jeg helst vil ha med to målvakter, men om klubben er presset så skjønner jeg det. De bestemmer, sier Thomsen.

– Er det ikke et voldsomt sjansespill å stille til eliteseriekamp med bare én målvakt?

– Det er det jo åpenbart. Vi får bare håpe at vi ikke kommer i en situasjon der Caro blir skadet og vi må ha en utespiller i mål, sier Thomsen.

Sportslig leder i MHK Elite, Carl Henrik Indbjør, har foreløpig ikke besvart Rbnetts henvendelse.

Kapteinen også ute?

Mona Obaidli og Vilde Nerås er begge fortsatt ute med skade. I tillegg kan søndagens kamp ryke for MHK-kaptein Sherin Obaidli.

– Vi vet ikke om Sherin blir klar. Hun ligger sjuk hjemme, og har ikke vært på trening de siste to dagene. Vi håper at hun blir frisk i tide og kan bli med noen minutter, sier Thomsen.

Kampen mot Fredrikstad avslutter håndballåret 2019 for Molde. I slutten av november starter håndball-VM i Japan, og da er det pause i den norske serien.

Neste eliteseriekamp for MHK er ikke før 5. januar, hjemme mot Aker.

– Jeg tror vi trenger en pause nå. Dette er sånn som skjer når man har en litt tynn tropp. Da er man sårbare. Men det visste vi før sesongen, så det kommer ikke som noe sjokk, sier MHKs trener som forventer en tøff kamp mot tabellnabo Fredrikstad.

– De er fysisk sterke. Vi vet at dette blir en vanskelig oppgave, så får vi se om vi greier å løse den. Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan, slår Thomsen fast.

PS: Kampen mellom Fredrikstad og Molde kan du se direkte på Rbnett. Avkast er klokka 18 søndag.