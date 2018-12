Hun er trener i eliteserien. I kveld vil dansken knuse Norges EM-drøm.

ballsport

NANCY: EM i håndball kunne knapt blitt mer spennende. Målforskjellen kan til slutt avgjøre hvilke nasjoner som går videre til semifinalen. Tirsdag kveld spiller Norge mot Nederland, der Thomsen er sjef.

På 16 landskamper på 2000-tallet har Norge aldri tapt en kamp mot de oransjekledde. Nå er tiden inne, mener Thomsen.

– Norge pleier å vinne. Så sent som i fjor hindret de oss til å gå til VM-finalen, sier 48-åringen.

Hun har tatt nederlenderne til et nytt nivå etter at hun ble sjef for den nasjonen i 2016. Thomsen kombinerer klubblivet i rosenes by med denne toppjobben, og hun tror to arbeidsgivere drar nytte av det.

Nederland i form

Hun har tatt nederlenderne til et nytt nivå, noe som ikke minst ble vist da Nederland knuste Romania. Og det var det samme Romania som overkjørte Norge.

Det var fart, gode kontringer og en målvakt Tess Wester som tok motet fra de rumenske skytterne.

Helle Thomsen Født: 30. november 1980 Kommer fra: Frederikshavn Bosatt: Molde Bakgrunn: Tidligere spiller i bla Skogn og Drammen, og flere danske klubber. Topptrener i Danmark for bla FC Midtjylland, Sveriges landslag, klubbtrener for CSM Bucuresti og nå Nederlands landslag og Molde. Meritter: Har sølv med Nederland i 2016 og VM-bronse i fjor.

– Mot Norge må vi slutte å håpe og bare gjøre jobben, mener Thomsen.

Nederlands sjef sier at hun ikke bryr seg så mye om hvilken nasjon som beseires, bare Nederland tar seg videre til Paris, der avslutningen finner sted.

Hun drømmer om gull for laget som har vært så nær, men aldri nådd helt opp. Norge har satt en stopper for det.

– Det morsomste med dette mesterskapet er at det har gått så stille og rolig for seg. Vi har ikke hatt noe press. Vi mangler et par linjespillere, men bruker dem vi har. Foreløpig har det vært godt nok.

Spilte i flere klubber

Thomsen har bred erfaring som spiller, i danske og to norske klubber. Som trener er hun ettertraktet, selv om hun fikk sparken i rumenske CSM Bucuresti siste sesong. Da sto flere klubber i hjemlandet og i utlandet og utlandet på døren. Molde fikk tilslaget. Og nå har hun forlenget til 2020.

– Dette betyr at du kjenner de norske spillerne godt?

– Ja, men mange av dem spiller jo i utlandet, og uansett hvem man møter må jeg se mye video og forberede meg. Sånn sett betyr det ikke så mye at det er Norge vi møter.

Hun har for lengst konstatert at Norge har en mye større bredde og mange flere toppspillere. Likevel ser hun muligheten i nasjonenes 57. møte.

Statistikken: Norge vs. Nederland Norge og Nederland har møtt hverandre i 56 kamper siden 1962. Norge har vunnet 42 kamper, 4 uavgjort, 10 tap. På 2000-tallet har lagene møtt hverandre 16 ganger. Norge har aldri tapt noen av disse kampene. Siste seier til Nederland var i 1999: 24–18. Her er de 10 siste kampene: 2017: 32–23 2016: 30–29 2016: 36–26 2015: 31–23 2015: 31–28 2013: 28–26 2011: 34–22 2011: 31–31 2011: 28–21 2010: 35–13

Dansken fra Frederikshavn er en av få kvinner i dette yrket som er sjef for et landslag, men Thomsen nyter stor respekt. I Nederland digger de henne og vil gjerne ha henne som sjef også i fremtiden.

Det samme sier de i Molde, og er glad for at hun valgte å forlenge kontrakten til 2020 etter en fem måneders prøveperiode i høst.

– Jeg måtte finne ut om jeg likte meg, og spillerne likte meg, sier hun. Det klaffet for begge parter.

