Helle er eneste kvinne blant 23 menn. Hun tror mange kvinnelige trenere gir seg når presset blir for stort.

ballsport

23 menn. Én kvinne. Det er statusen på de 24 eliteserietrenerne i norsk håndball.

Helle Thomsen har tatt over hardt satsende Molde frem til jul. Under torsdagens «avkast» for eliteserien var hun den eneste kvinnen på scenen da trenerne ble presentert. Den meritterte dansken, som også er landslagssjef for Nederland, er usikker på hvorfor hun ikke har noen kolleger av samme kjønn.

Etter å ha fått spørsmålet i mange år, har hun likevel en teori.

– Jeg tror for mange kvinner slutter for tidlig når det blir litt tøft, når mediene kommer og det er press om at man ikke gjør jobben bra nok, sier Thomsen, som også nevner familieliv som en faktor som kan være avgjørende.

Selv har hun aldri opplevd det som en utfordring å være kvinne i et mannsdominert yrke.

– Jeg tenker aldri over det. Jeg gjør bare jobben min og håper det er godt nok.

Thomsen pleier ikke å ta opp temaet med spillerne sier, men forteller at flere av dem har kommet til henne for å spørre hva som er lurt å gjøre om man ønsker en karriere.

Røkke investerer tungt

I Molde har Kjell Inge Røkke gått med på å spytte inn 5 millioner kroner i året de tre neste sesongene. Det skal dekke halve budsjettet til håndballklubben.

Akkurat den detaljen oppleves ikke som et press av Thomsen.

– Nei, jeg vet ikke hvor han legger pengene i klubben, så det presset er ikke stort for meg, sier dansken.

Sherin Obaidli er veldig glad for å ha fått Thomsen, som også er sjef for Nederlands landslag, som trener. 25-åringen setter ekstra pris på en kvinnelig sjef, men er usikker på hvorfor Thomsen er alene i rollen.

– Jeg ser på henne som en veldig kul, morsom og målrettet type som vet hva hun holder på med. Det er mange gode herretrenere, men det er utrolig kult å ha en dame, sier Obaidli.

Hun merker på de yngre spillerne i klubben ser opp til sin leder.

Seriestarten eliteserien kvinner 1. september: Storhamar-Gjerpen. 5. september: Fredrikstad-Storhamar 9. september: Skrim Kongsberg-Fana, Rølingen-Oppsal, Vipers Kristiansand-Fredrikstad 12. september: Tertnes-Mode, Byåsen-Larvik

Seriestarten eliteserien menn 5. september: Drammen-Falk Horten, Runar-Kolstad, Haslum-Halden, Elverum-Nærbø 8. september: ØIF Arendal-Fyllingen 9. september: Bodø-Bækkelaget, Falk Horten-Elverum

Lunde vil ikke bli hovedtrener

Katrine Lunde har tvillingsøster Kristine som assistenttrener i Vipers. Hun skulle gjerne sett at det var flere kvinnelige trenere i topphåndballen, så lenge de er dyktige nok.

Selv kan målvakten, som lenge har vært en av verdens beste, tenke seg å jobbe med idretten, men ikke som hovedtrener.

– Jeg har ikke problemer med å lede, men ønsker ikke så mye ansvar. Det kreves veldig mye av deg, spesielt hvis du skal ha familie og sånn. Så er det vel dessverre sånn at det er enklere for mannfolkene å gjøre det, og så er det vel ulike grunner til det og, sier Lunde.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier det må være klinkende klart at det er ingen i norsk håndball som er imot at jenter og kvinner skal få rom, plass og anledning – også som trenere.

Han sier det er lange løp som må legges for å snu trenden. Som politiker har han ansvar for at det ikke er noen hindringer i lover og regler.

– Så må vi ha radaren oppe. Alle opplæringssystemer må være riktig innstilt, og vi må ha mot til å prøve. Det er ikke alltid ting er sikkert med herretrenere heller, sier Lio.

– Er dette viktig på noe vis, eller er det like greit at det er som det er?

– Det er viktig. Jeg har jobbet i så mange sammenhenger i næringslivet og det offentlige, og ser at det blir en helt annen spenst, farge og kvalitet om begge kjønn er representert. I ledelse og i faglig utvikling så tror jeg på det.