Full krise for Larvik: Alle spillere og ansatte er fristilt

Larvik har ikke penger til å betale løpende utgifter og ga alle ansatte og spillere beskjed om at de er fristilt. Beskjeden ble gitt klokken 20.30 på et allmøte.

Daglig leder, Pål Albertsen, overleverte beskjeden, og er også én av dem som blir rammet av fristillingen.

– Dette innebærer at vi har satt et punktum for slik klubben er blitt drevet. Vi ser på muligheter for å drive klubben videre med et annet fokus og på en måte for å få klubben tilbake der den hører hjemme. Får vi til det, så er det gøy, hvis ikke, så er det slutt, sier en nedstemt Albertsen.

Spillerne var svært skuffet etter å ha fått beskjeden, etter å ha fått et forvarsel om situasjonen. Enda en gang må klubben prøve å redde seg inn.

– Alle har visst at klubben har hatt det vanskelig. Vi kan ikke gå ut og be om enda en redningsaksjon. Vi må finne løsninger for å drive klubben på en helt annen måte. Dette er trist for alle, sier Albertsen.

Larvik har måttet kjempe for å få inn nok penger hele sesongen etter å ha satt et for optimistisk budsjett. Nå kan det være kroken på døren for klubben.

– Vi har satt en frist internt. Nå tok vi et grep, så skal vi jobbe for å opprettholde våre forplikter, deriblant lønn. Vi har også mennesker å ta vare på, forklarer den daglige lederen.

Fristillingen betyr at spillerne kan nekte å spille videre for Larvik og finne seg nye klubber, men siden overgangsfristen for spill for andre klubber denne sesongen gikk ut 15. februar, vil en eventuell overgang kun ha virkning fra neste sesong.

Neste kamp for Larvik er etter planen allerede onsdag, mot Fana. Ifølge Albertsen er spillerne innstilt på å spille som vanlig.

– Alle var klar for innsats på onsdag. Det er å spille håndball de vil.

Larvik var i en årrekke Norges suverent beste håndballag på kvinnesiden. I 2011 gikk klubben hele veien og vant mesterligaen. De siste årene har LHK slitt tungt økonomisk, og forrige sesong ble klubben vippet ned fra tronen av Vipers Kristiansand.