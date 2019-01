Finale-fiaskoen: Norges gullhåp knust av Danmarks festhåndball

ballsport

NORGE-DANMARK 22–31

HERNING: Danmark var best i alt - fra start til slutt, og tok et særdeles fortjent VM-gull da Norge ble knust i VM-finalen i Herning.

Etter 60 minutter med noe som lignet propagandahåndball, vant danskene 31–22.

– Det er alltid tungt å tape, men Danmark er mye bedre enn oss i dag. Vi ser slitne og trøtte ut, mens danskene kommer med enormt med «power». Vi fikk trøbbel underveis og klarte aldri å hente oss inn, sa landslagssjef Christian Berge til TV 3.

Dermed endte også dette verdensmesterskapet med sølv for Norge – akkurat som i 2017 da Frankrike vant finalen i Paris.

Med både kongelige og statsministere på tribunen dro Danmark ifra i sin egen storstue. Båret frem av 15.000 tilskuere (de aller, aller fleste holdt med Danmark, naturligvis) takket danskene for dansen tidlig i 1. omgang og så seg ikke tilbake.

Sander Sagosen, Bjarte Myrhol og resten av de norske guttene møtte veggen i Herning.

Da det lugget på banen virket det ikke som om Christian Berge, Norges landslagstrener, heller hadde grepene fra benken.

Da ble det en fullstendig bekmørk norsk kveld i Boxen.

Det startet med en svak 1. omgang. Og ble fulgt opp av en ganske like svak 2. omgang.

– Vi er skuffa, men samtidig stolte over prestasjonene på vei hit, sa Berge.

Vondt å møte Norge

Danmark slo Norge med fire mål da lagene møttes for halvannen uke siden i den siste kampen i gruppespillet.

Da herjet Mikkel Hansen med håndballgutta.

Men i finalen var det Torbjørn Bergerud som tok første stikk da han reddet PSG-stjernens straffekast sekunder ut i oppgjøret.

Og i andre enden satte Sander Sagosen kampens første mål bak «umulige» Niklas Landin da han brøytet seg vei gjennom den danske forsvarsmuren.

Så steg friskmeldte Magnus Abelvik Rød til værs og hamret Norge tilbake i ledelsen. Og da var alt av ved og brennbart materiale kastet på bålet. Det kokte i Boxen. Og Norge så ut som et mulig gullag.

Norge ble møtt av en vegg av lyd hver gang de hadde ballen. Spesielt da Sander Sagosen ga danskenes playmaker Rasmus Lauge en skikkelig takling på vei gjennom. Det var varslet på forhånd. Det skulle gjøre vondt å spille angrep mot Norge.

Norge tidlig bakpå

Etter ti spilte minutter ledet Danmark med to. Heller ikke denne gangen klarte Norges målvakt Bergerud å stenge butikken fra start.

To mål ble så til tre, tre til fire og plutselig var Norge bakpå. Da tok landslagstrener Christian Berge timeout.

Da kom også keeperbyttet for Norge. 13 minutter og 55 sekunder ut i VM-finalen entret Espen Christensen banen. Gøran Johannessen, Eivind Tangen og Petter Øverby kom også inn.

Etter å ha vært på banen i et par minutter leverte Espen Christensen sin første redning for kvelden. Og Christensen så ut til å treffe bedre enn sin kollega Bergerud. Like etter stoppet han Mikkel Hansen. Sola-gutten var god.

Problemet var at Niklas Landin hadde bestemt seg for låse ned i andre enden.

Game over til pause?

Det var et voldsomt tempo i kampen. Begge lag kjørte med bånn gass fra start. Ispedd sugende dueller ble dette en kraftprøve.

En kraftprøve som Norge ikke helt håndterte. Berge byttet mye på laget, det var dårlig rytme i angrep, Sander Sagosen prøvde så godt han kunne, men Norge fant ikke helt ut av det.

På stillingen kommenterte TV3-ekspert Kristian Kjelling tørt:

– Det er oppoverbakke nå.

Og det var det så til de grader. Danskene storspilte og fosset over Norge. På tribunen sang fansen og taket var i ferd med å blåse langt ut på de jyske jorder.

Norge lå under med syv mål til pause. De to målvaktene sto da med fire redninger tilsammen i den offisielle statistikken. Skudduttellingen var på svake 52 prosent (sammenlignet med 70 tidligere i mesterskapet).

Norge tapte de siste ti minuttene av 1. omgang 8–3.

Skulle VM-finalen være over allerede etter 30 minutter?

Gratulerer, Danmark!

Danmark spilte med en voldsom energi i spillet sitt. De skulle bare ha dette VM-gullet.

Norge lå mellom seks og åtte mål bak etter hvert som 2. omgang tikket av gårde.

Torbjørn Bergerud var tilbake i det norske målet, og leverte et par redninger, men Norge klarte aldri å kjempe seg opp i ryggen på Danmark.

Og da en vanligvis så sikker spiller som Kristian Bjørnsen også misset på sine sjanser, da satt man med en følelse av at det ikke kunne gå.

Norge, ufarlige på sitt sterkeste våpen – kontringer, begynte også å bli frustrerte. Det var lett å lese på spillernes kroppsspråk at noe var galt.

Med ti minutter igjen å spille hadde Berge prøvd nesten alle som hadde NORGE skrevet på baksiden av genseren nede på benken. Uten at noe fungerte.

Da satt også Sander Sagosen, Bjarte Myrhol, Magnus Gullerud, Gøran Johannessen og Kristian Bjørnsen alle på benken og var hjelpeløse vitner til den danske festen.

De fikk også se at uten målvaktsredninger vinner du veldig sjelden håndballkamper.

Magnus Jøndal leverte varene også i finalen. Men han var fryktelig alene.

Danmark vant fullt fortjent og kunne synge og feste seg inn i den danske januarnatten.

Mens Norge må slikke sårene – atter en gang.