Dette er Molde HKs nye trener

Mandag kl. 10.00 blir den nye treneren presentert. Helle Thomsen er en dansk tidligere håndballspillere, som de siste årene har jobbet som trener.

Helle sier følgende om sin nye jobb i Molde:

- Jeg fikk tidlig en god følelse av at prosjektet i Molde var noe spesielt. Klubben og de som styrer er veldig energisk og inspirerende. Det er noe som gjør at jeg virkelig har lyst til å være med på dette, sier hun i en pressemelding.

Hun har ledet det svenske landslaget, og er per i dag fortsatt trener for Nederlands landslag. I desember ledet hun laget til bronse, etter å ha tapt semifinalen mot Norge, men slo Sverige i bronsefinalen.

Høsten 2017 ble hun ansatt som hovedtrener for CSM Bucuresti, men fikk sparken i mars. CSM Bucuresti er klubben i Romania som Magnus Johansson forlot Molde til fordel for i sommer.

– Etter at hun avsluttet sitt arbeidsforhold med det rumenske laget CSM București i mars har flere av de største klubbene i verden ønsket Helle som trener, men hun har takket nei! Vi er derfor veldig glad og ydmyk for at vi i Molde HK Elite kan fortsette å bygge vårt prosjekt sammen med henne. Fra i dag blir Helle trener for Håndballjentan til Molde HK Elite i tillegg til jobben hun har for det nederlandske landslaget, sier sportslig leder Carl Henrik Indbjør i pressemeldingen.

Thomsen har tidligere ledet klubblagene til Team Tvis Holstebro og FC Midtjylland i Danmark. Som spiller har hun erfaring fra de norske klubbene Skogn og Drammen, og de danske klubbene Fredrikshavn, Lyngså, og Sindal.

Vi kommer med intervju med den nye Molde-treneren etter pressekonferansen.