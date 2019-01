Danskenes stjerne herjet da Frankrike ble ydmyket i semifinalen

ballsport

DANMARK-FRANKRIKE 38–30

HAMBURG: Danskene var ustoppelige. Mikkel Hansen var konge på bortebane. Han byr opp til dans, tar føringen, og viste igjen hvorfor han tre ganger på rad er kåret til verdens beste håndballspiller. Det var før lagkamerat Sander Sagosen i PSG overtok tittelen.

Men uansett – i dette mesterskapet har Hansen, nybakt far, levert så det holder. 12 mål ble Hansens fangst denne gangen, og deretter kåret til banens best.

I starten på kampen så målvakten Niklas Landin ut som en levende mur. Det fikk radiokommentator Patrick Rowlands i NRK til å utbryte.

– Denne mannen skulle Trump gjerne ha hatt.

Men etter hvert ble keeperen byttet ut. Jannick Green kom inn. Tilsammen hadde de to bare tre redninger før pause, men det gjorde ikke noe. For Hansen & co. var så store i angrep.

Hansen var ustoppelig i angrep. Ingen har et slik blikk som bakspilleren med det lange håret og pannebånd.

Danskene var foran hele veien i kampen. Spillerne er så gode til er pådrag og viderespill. Når Mikkel Hansen trekker på seg danskenes høyre bakspiller og høyre kant, og sender ballen bak ryggen ut til egen ving, er det bare lekkert.

Deretter la Hansen opp til en flyver. I luften Rasmus Lauge: Mål! Det var utsøkt.

Franskmennene var bakpå

16–10 var stillingen til danskene da det var igjen syv minutter av første omgang. Franskmennene hadde ikke sett for seg en slik smell i semifinalen. Laget er regjerende verdensmestre, etter seier mot Norge i VM for to år siden.

Og er det noe gullgutter ikke liker, er det å bli avkledd. Men denne gangen var gjestene fra Skandinavia rett og slett for gode. Veldig mye bedre.

Før pause hadde Hansen levert mer, underarmsskudd og froskeskudd utenfra der ballen satt som klistret plassert i hjørnet. Han skyter hardt, løfter armen over forsvaret og sikter som om han var skarpskytter. På straffe er han Mister 100 prosent.

Danskene fikk noen lette mål da motstanderne valgte å ta ut målvakten sin da laget hadde en utvisning. Det straffet de helrøde på verste måte ved å ta et raskt avkast og sende ballen direkte i tomt mål.

Seks mål bak til pause

Ved pause sto det 21–15. Mikkel Hansen scoret da det var igjen ett sekund, og kunne strekke armene opp i været. Han hadde sørget for syv av målene.

– Jeg har ikke sett franskmennene slippe inn 21 mål på 30 minutter på aldri så lenge, sier ekspertkommentator Håvard Tvedten.

Duoen syntes danskene var imponerende sikre. De danske hadde nemlig kun én teknisk feil før pause.

– De er så nær på å spille en perfekt kamp som mulig, sier Rowlands.

– En fantastisk kamp av laget. Vi spilte strålende, sa Danmark-trener Nikolaj Jacobsen til dansk TV 2.

For publikum var det knapt til å tro. Halvveis i annen omgang sto det 32–22, en ledelse med ti mål.

Og den danske treneren lot ikke Hansen få fri, for å spare ham til det som venter søndag i Herning.

Franskmennnene tok litt innpå mot slutten, men det ledende laget trengte jo ikke å ta ut alt. Løpet var kjørt. Nå må de helhvite slikke sine sår. Tross alt skal de spille om bronsemedaljene søndag.