Fredag kveld spiller Norge sin åpningskamp i håndball-VM i danske Herning.

Norge har møtt Tunisia ti ganger tidligere. Fasiten etter disse kampene er seks seirer, tre tap og én uavgjort. Det er dog et kraftig men her - nemlig at Norge ikke har spilt mot afrikanerne på ti år.

Norge er store favoritter før kveldens kamp. Kan Christian Berges menn få en drømmestart på mesterskapet?

