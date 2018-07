Endte 21 år lang tørke: Norge vant overlegent EM-gull

ballsport

Anders Mol og Christian Sørum hadde absolutt ingen problemer med å gå helt til topps i EM i sandvolleyball og vant finalekampen mot Latvia 2–0.

– De siste ukene har vært helt utrolige for oss. Vi har spilt veldig bra. Vi kjente latvierne godt og vet de er gode, så vi måtte være på vårt beste, sa Christian Sørum etter gullet var sikret.

Tidligere søndag slo de Spania i semifinalen og var klar for finale mot Latvia.

Der ventet Janis Smedins og Aleksanders Samoilovs, men den latviske duoen, som vant EM i 2015, og fikk sølv i 2017 måtte se seg overkjørt av Norges nye gullduo.

Totaldominans

Mol og Sørum lå bak i starten av det første settet, men tok ledelsen 11–10 og så seg aldri tilbake. Derfra og ut var det en solid seier 21–17 av første sett.

I andre sett ble det overkjøring fra de norske sandvolleyballherrene. På stillingen 13–8 hadde Mol og Sørum full kontroll.

Det var åpenbart at Mol og Sørum var trygg og fornøyd, for under pausen midtveis i andre settet satt de smilende og smådansende til musikken som runget over stadion. Den latviske benken på sin side så langt mer urolig ut, noe som skulle vise seg å være med god grunn.

For det endte til slutt hele 21–13 til Norge. 35 minutter i varmen var nok til at Norge kunne krones som europamestere.

Første seier siden 1997

Gullet er Norges første i sandvolleyball siden Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud tok EM-gull i sandvolleyball i Roma i 1997. Da var Mol og Sørum knapt født.

– Det er altfor lenge siden sist og på tide at Norge får noen europamestere igjen, sa Mol til NTB før søndagens semifinale som ble vunnet med settsifrene 21–19 og 21–16.

Duoen har vært i storform den siste tiden, og finaleserien var duoens tolvte på rad. Forrige helg vant paret majorturneringen i Gstaad.

Norges forrige EM-medalje kom i 2012 da Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr sikret bronse.

Saken oppdateres