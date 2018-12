19-åring imponerte i norsk storseier – EM-håpet lever

ballsport

NEDERLAND – NORGE 16–29

NANCY: Norge holder seg inne i thrilleren, hvilke to lag skal til semifinalen i Paris?

Norge må slå Spania i den tidligste kampen av tre onsdag for å kunne nå semifinale. Samtidig kreves det at Ungarn tar seg av Romania. Og selv ikke to slike resultater garanterer norsk avansement. Innbyrdes oppgjør, total målforskjell og antall scorede mål kan komme til å være det som skiller lagene.

Nederland – Norge 16–29 (7–15) EM-sluttspill håndball kvinner i Frankrike tirsdag, hovedrunden gruppe 2 i Nancy: Nederland – Norge 16–29 (7–15) Palais des Sports Jean Weille Ca. 2000 tilskuere Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg – Henny Ella Reistad 4, Emilie Hegh Arntzen 2, Veronica Kristiansen 2, Heidi Løke 1, Silje Waade, Stine Bredal Oftedal 4, Malin Aune 4, Kari Brattset 2, Linn Jørum Sulland, Sanna Solberg 3, Camilla Herrem 2, Marta Tomac, Marit Røsberg Jacobsen 5, Vilde Ingstad. Toppscorer Nederland: Estavana Polman 4. Dommere: Aleksandar Pandzic og Ivan Mosorinski, Serbia. Utvisninger: Nederland ingen, Norge 3 x 2 min. Norge møter Spania onsdag. (©NTB)

Mot Nederland gjorde håndballjentene jobben som gir fortsatt håp om avansement.

– Vi må krysse fingre og be til høyere makter om at vi kommer til semifinale, sier Camilla Herrem til TV3.

Tirsdagens kamp endte med en imponerende 13-målsseier.

– Det som skjedde i oppgjøret mot Nederland var bare fantastisk. Forsvaret satt, og målvakt Katrine Lunde gjorde det så godt som vet at hun kan, med en redningsprosent på 56 i første omgang.

Det sier Trine Haltvik, spilleren som var med på å ta Norges første medalje i et mesterskap, VM-bronse i 1986.

Hun så et Norge som fikk satt forsvaret, som tettet bakover og en keeper som tok selvtilliten fra motstandernes skyttere. Katrine Lunde ble kåret til banens beste spiller mot Nederland.

Men aller mest imponert var Haltvik over Henny Reistad, bare 19 år gammel og lagets yngste.

Tenåringen hadde ikke spilt en eneste håndballkamp på seniorlandslaget før hun ble tatt ut på Norges lag til Møbelringen Cup.

Der og i EM har hun innfridd så det holder. Mindre spilletid i starten ble til mye da Norge måtte vinne kampen mot Nederland. Det var et lag de blå og røde ikke hadde tapt for i løpet av 16 kamper på 2000-tallet.

Kapteinen i føringen

Det var kapteinen som selv åpnet ballet. Stine Bredal Oftedal scoret Norges første mål på straffe, det andre på gjennombrudd og det tredje på retur på egen bom fra syv meter. Norge var så desidert i gang.

Det samme var Heidi Løke, som er like vanskelig å holde på linjen som en vill hest. Enten får hun mål eller straffe. Og bak ville 38 år gamle Katrine Lunde vise hva hun kan, hvis noen trodde hun var for gammel.

Men lagets yngste var det all grunn til å rose i skyene. Hun hadde laget tre imponerende mål før 20 minutter hadde gått, og flere nest siste pasninger. Reistad er eksplosiv, hun tør, og har et rått skudd. I forsvar byttet hun med Kari Brattset.

Da det var fem minutter igjen av første omgang, og Norge ledet 13–7, måtte danske Helle Thomsen ta timeout. Marit Røsberg Jacobsen hadde endelig lyktes meg to fine mål fra høyrekanten, og kunne juble hjemover med armen i været.

På tribunen satt elleville supportere fra Håndballens Venner. De ville også til Paris, men vet at intet er avgjort før tre kamper er spilt i Nancy onsdag.

Norge ledet 15–7 ved pause. Målvakten fra Våg Vipers hadde ni redninger på 16 forsøk. Tess Westers redningsprosent var bare 29.

Jadaa!

Litt for traust Thorir

– Jeg syntes at Thorir er altfor traust når han velger ikke å ta med Reistad mer fra starten av i EM, sier Trine Haltvik.

Landslagstreneren mener at hun skal matches forsiktig, at tålmodighet er en dyd.

Tertnes trener Tore Johansen, som er i Norges analyseteam, bruker også store ord om hardtskytende Reistad.

– Reistad har alt som skal til. Hun kommer til å bli en helt fantastisk toppspiller, hvis hun ikke allerede er det.

Forsvarte seg, kontret og scoret

Hele laget sto sammen i denne kampen. Alt fungerte. Heidi Løke, Veronica Kristiansen, Camilla Herrem, Sanna Solberg, Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune – de eide banen. Gudene vet hvorfor de har spart dette showet til så langt ut i EM.

– Vi bygger selvtillit på hver eneste kamp vi gjør. Vi er i form, vi er i friskmeldte, sier Kenneth Gabrielsen, ekspertkommentator i NRK.

Hergeirsson lot alle få prøve seg på slutten. Det kan være lurt fordi det bare er 17,5 timer til neste kamp, Norge mot Spania klokken 15.45 onsdag.

Før kampen hadde Norge et gjennomsnitt på 31 mål pr. kamp. Det var virkelig skuddvillighet fra hele teamet denne gangen også, selv om det ble stopp på 29.

Men først når tre kamper er spilt i EM-hallen onsdag kveld, kommer det endelige svaret på om semifinalen i Frankrikes hovedstad er neste. Det som er helt sikkert, er at Norge er avhengig av at Ungarn slår Romania for å avansere. Og enda er det noen småting som må på plass.