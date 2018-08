Warholm lekte med konkurrentene i EM-semifinalen

andreidretter

BERLIN/OSLO: Han grugledet seg på forhånd. 22-åringen fra Ulsteinvik visste at det kom til å bli tungt, fordi han satser både på 400 meter hekk og 400 meter flatt. Men nå er han i gang.

På forhånd var han opptatt av ikke å gå på en smell. Siden han er blant de 12 beste i Europa, gikk han direkte til semifinalen.

Mange har ment at han kjører for tøft ved å satse på to hester, men Warholm er overbevist om at det kan være mulig.

Men unggutten suste inn til 48,67 og vant suverent. Han ledet store deler av løpet og kom 8/100 foran annenmann Patryk Dobek.

Fra før av har Warholm 47.65 som sesongbeste, som han satt i London 21. juli.

– Nå liker jeg best å være Karsten, sa han tidligere til NRK, og tenkte på at han ble trigget av stemningen og alt rundt.

«Vikingen» er navnet han har fått internasjonalt, og det etter triumfen i London under VM i fjor. Da feiret han med en vikinghjelm på hodet.

– Han gikk 13 steg til og med den åttende hekken, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal, som var imponert.

Kntrollerte helt inn

Warholm hadde kontroll hele veien og slapp å bruke så mye krefter i spurten. På friidrettsstadion i Berlin er det 35 grader i kveld, så det er en kraftprøve uansett.

– Jeg følte at jeg gikk ut som jeg alltid gjør. Det er alltid tungt å springe distansen. Jeg skal ikke lyve om det.

– Du ser at jeg går ut hardt, men så prøver jeg å flyte litt, sa han til NRK etter løpet.

Han ble spurt om han nyter å gamble. Han svarer at det er både og. 400 meter flatt kan gå veldig galt, men han forteller at han elsker utfordringer. Han har løpt 400 meter hekk så mange ganger.

Fremover skal ha se film og ta livet med ro. Onsdag løper han 400 meter flatt. Finalen på 400 meter hekk er på torsdag. Da får vi igjen se ritualet: Sunnmøringen pleier å slå seg på brystet og hvert kinn før han setter avgårde.

Vi kommer tilbake med mer