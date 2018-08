Warholm besto testen han gruet seg mest til. Nå er det «all-in» i to EM-finaler.

andreidretter

BERLIN/OSLO: Drømmen om to EM-gull lever videre for Karsten Warholm (22). Onsdag kveld tok Warholm seg videre til EM-finalen på 400 meter flatt.

Warholm vant heatet med tiden 44.91 - hans beste løp for sesongen på distansen. Det er dessuten kun fire hundredeler unna norsk rekord.

De siste 25 meterne slakket han av på tempoet og jogget rolig over målstreken.

Det var en overbevisende forestilling av nordmannen med de dristige EM-planene.

Da Warholm snakket med de skrivende norske journalistene i intervjusonen et kvarter etter løpet, innrømmet sunnmøringen at han var lettet.

– Det var dette løpet jeg har grudd meg mest til. Jeg visste at mange av de guttene her har slått meg tidligere, og de har mer rutine på 400 meter flatt. Men samtidig hadde jeg inne det nivået som jeg håpet at jeg hadde. Det ble et greit utfall. Nå er det finale og da er det «all-in».

Liker ikke medaljesnakk

Av løperne som har kvalifisert seg for finalen, er det kun britiske Matthew Hudson-Smith og belgiske Jonathan Borlée som løp raskere i semifinalen. Warholms tid var fire hundredeler dårligere enn Borlée og 15 hundredeler dårligere enn Hudson-Smith.

– Hvordan vurderer du nå medaljemulighetene på 400 meter flatt?

– Jeg vet da pokker! Jeg hater egentlig å snakke om medaljemuligheter. Jeg synes beina er ganske bra og i morgen er kanskje den dagen jeg har best muligheter på, sa Warholm og tenkte på finalen på 400 meter hekk torsdag kveld klokken 20.15, øvelsen han vant VM-gull på i London-VM i fjor.

– Hvor mye sparte du deg i dag?

– Det er klart at dette kostet. Men på den andre siden: De siste 50 meterne var litt som i går (semifinalen 400 meter hekk). Jeg slappet ikke for mye av, men jeg trengte heller ikke å pushe. Det var kanskje det mest overbevisende i dag, at jeg klarte å svare da han fyren kom opp på siden av meg på oppløpet der.

Slik ser Warholms program ut

Warholms største gullsjanse kommer uansett torsdag. Da skal han løpe finale i 400 meter hekk - som han er regjerende verdensmester i.

Warholm er nå to dager ut i et intenst program på fire dager. Programmet ser slik ut:

Tirsdag: 400 meter hekk-semifinale TOK SEG VIDERE

Onsdag: 400 meter-semifinale TOK SEG VIDERE

Torsdag: 400 meter hekk-finale

Fredag: 400 meter-finale

Etter at EM-programmet var halvveis for Warholms del, innrømmet han at «doblingen» er et handicap.

– Samtidig synes jeg det er spennende. Det gir meg en ekstra giv. Det er en slags utforskningsgreie. Jeg er ung, jeg føler at jeg kan tape mye og så får det bare gå. Men det er klart at det er et handicap. Dette er noen ingen andre har gjort tidligere og det trigger meg. Utfallet kan gå begge veier, men i dag følte jeg meg sterk.

Sunnmøringen innrømmer at han begynner å merke hardkjøret.

– Spenningen begynner å bygge seg opp i beina. Hvis jeg får kjøle meg ned litt nå, går det bra, sier Warholm, som dro rett til isbading på hotellet etter at han forlot stadion.