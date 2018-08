Warholm kjøpte leilighet til 8 mill. – tok med kompisene på flyttelasset

andreidretter

BERLIN: – Fullstendig galskap!

Da EM-verten i Berlin inviterte pressen på besøk dagen før mesterskapsstarten, var det spesielt én mann mye dreide seg om.

Karsten Warholm, verdensmesteren på 400 meter i hekk i London i fjor, har valgt å doble på Olympiastadion i Berlin.

22-åringen løper også 400 meter flatt i tillegg til gulløvelsen fra VM. Fire tøffe løp på fire dager er både krevende og sjelden. Derfor handlet mye om nordmannens dristige dobling på den internasjonale pressekonferansen.

– Det er ikke sikkert jeg lykkes. Men jeg må jo prøve. Jeg må ha noe å strekke meg etter, sa Warholm til Aftenposten da han møtte de norske mediene i Berlin en drøy time senere.

Karsten Warholm Født: 28. februar 1996 Klubb: Dimna IL Meritter: VM-gull 400 meter hekk London 2017, EM-gull U23-EM 400 meter hekk 2017, EM-sølv U23-EM 400 meter 2017, 6 NM-gull senior, 3 kongepokaler. Aktuell: Løper 400 meter hekk og 400 meter under EM i Berlin.

Norges medaljemuligheter har sjeldent vært større: Nå er det tid for å skrive historie

Kjøpte leilighet til 8 mill.

Han er friidrettens nye wonderboy. Warholm er en av EM-arrangørens store trekkplastre.

22-åringen er så ettertraktet etter VM-gullet i fjor at han, etter det Aftenposten forstår, nå får nærmere 200.000 kroner i startpenger for å stille i Diamond League-øvelser.

Pengene begynner å renne inn på konto. Men både Warholm og de nærmeste rundt ham, mener det ikke er store forandringer å spore til tross for stjernestatusen.

Én vesentlig forskjell er det likevel. I april bestemte sunnmøringen seg for å investere i pengene han har tjent på å løpe fort:

Warholm kjøpte en 120 kvadratmeter stor leilighet i Nydalen ved Akerselva i Oslo for åtte millioner kroner.

Det er kanskje ikke så spesielt. Det spesielle er at han tok med seg de tre kompisene fra kollektivet på Nordberg til den nye leiligheten i Nydalen.

– Jeg er en selskapssyk type

Verdensmester Warholm er ikke som andre verdensmestere.

– Jeg gjorde det fordi jeg synes det er kult å være sammen med gutta. Jeg er en selskapssyk type. Jeg liker å ha kompisene hjemme hos meg. Da slipper jeg å gå tur med dem! Det er bedre enn å dra ut og gjøre ting som nødvendigvis ikke er så bra for prestasjonen, sier Warholm til Aftenposten.

22-åringen vil ikke si hvor mye han tar i husleie.

– Men det er ikke sånn at jeg har glemt sunnmøringen i meg. Dessuten ønsker alle å betale for seg. Men penger er ikke hovedårsaken til at vi gjør dette, vi gjøre det fordi vi vil bo sammen og ha det kult.

– Åtte millioner kroner er ganske mye penger for en førstegangskjøper på 22 år?

– Det er ganske bra det! Men jeg tenker sånn at det i Oslo er helt syke summer på boligmarkedet. Jeg ser på det som en investering. Det er ikke penger jeg har kastet rett ut av vinduet. Det var det rette å gjøre.

Warholm med dristig taktikk i EM: – Det er ambisiøst, men typisk ham

Har svevet på en sky i ett år

Torsdag 9. august er det EM-finale på 400 meter hekk, nøyaktig ett år siden han vant VM-gull på 400 meter hekk i London.

Warholm innrømmer at livet har endret seg en del etter VM-gullet.

– Jeg har svevet på en sky de siste 12 månedene, ler han.

– Men samtidig har det viktigste vært å gjøre jobben. Vi visste etter VM-gullet at det ville bli tøffere kår, sånn er internasjonal friidrett bygd opp. Vi måtte sikre oss at vi gjorde den jobben som skulle gjøres. Det er det de siste 12 månedene i stor grad har handlet om. Men samtidig er det veldig fint å smykke seg med en tittel. Det har vært veldig kjekt. Det har vært en ære. Verdensmester klinger bra, gjør det ikke? Men samtidig er det ingenting som slår det å forbedre seg og løpe fort på nytt. Husk at idrett er ferskvare.

– Har verdensmestertittelen svart til forventningene?

– Jeg så for meg at verdensmesterlivet skulle være gull, grønne skoger, luksus og avslapning. Når du ser for deg en verdensmester ser du for deg en som sitter på en øde øy, spretter champagne og alt er fint. Men jeg pleier å si: Det går et par dager, så er den følelsen borte. Da vil jeg ha mer. Det var blod, svette og tårer som gjorde at jeg ble verdensmester.

– Du er blitt slått i starten av sesongen, hva gjorde det med deg?

– Vi endret ikke noe som helst. Vi holdt oss til planen. Vi har holdt trøkket oppe og terpet enda mer på de små detaljene. Hva skal jeg gjøre her og der for å ta litt. Jeg har prøvd å gi gass på hver forbanna trening.

– Å doble med både 400 hekk og 400 flatt virker vågalt?

– Det er ekstremt dumt, ler han.

– Jeg har gjort noen tilsvarende dumme ting tidligere i juniormesterskap, men alltid kommet ut med medalje. Dette er en utfordring jeg trenger for å bli trigget. Jeg liker utfordringer. Men jeg risikerer middels resultater på begge distanser, erkjenner Warholm.

Treneren: En urealistisk bok

Trener Leif Olav Alnes har fulgt Warholm nesten daglig etter VM-gullet.

– Karsten har ikke endret seg som menneske. Men han har endret seg som idrettsutøver ved å løpe vesentlig fortere.

Alnes beskriver de to og et halvt årene med 22-åringen slik:

– Hvis du hadde laget en film, eller skrevet en bok, ville jeg sagt at det var en utrolig artig bok – men at den er urealistisk.

Fortellingen om Karsten Warholm fortsetter. Nå jager han to gull i EM.