Ingebrigtsen-brødrene satte rekorder: – Dette er drøyt!

andreidretter

Monaco/Trondheim: Filip Ingebrigtsen løp inn til suveren norsk rekord, 3.30,01, mens 17-årige Jakob Ingebrigtsen fikk fantastiske 3.31,18 - ny europarekord for U20 igjen.

– Først og fremst vil jeg si at jeg er godt fornøyd med meg selv. Det å bestille rekorder, enten det er verdensrekorder eller personlige rekorder, da man må ha litt flaks og ikke minst dagen. For to måneder siden trodde jeg ikke det kunne skje denne sesongen. Jeg visste jeg hadde det inni meg både i 2016 og 2017, men å gjøre det med så stor margin, det er sterkt, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Idioten av en bror

– Også snur jeg meg og ser at han idioten av en bror bryter rekorder etter rekorder. Nei, det er helt utrolig, for jeg vet hva som ligger bak og hvor mye som kreves. Det er helt sinnssykt, fortsetter han til samme kanal.

Monegasserne inviterte til fest, forholdene var perfekte, 24–25 grader, litt luft mellom de monumentale tribunene på Stade Louis II.

Spørsmålet var egentlig åpningen. Det var lagt opp til fryktelig fart, 2.17 på 1000 og et rundesnitt som pekte mot 3.25,5 - verdensrekord (Hicham El Guerrouj har 3.26,00).

– Helt sykt

Ville det knekke Filip og Jakob Ingebrigtsen?

– Helt hinsides, sa trenerpappa Gjert Ingebrigtsen under oppvarmingen på kunstgraset bak hovedarenaen.

Vel, de to brødrene fra Sandnes lot seg ikke knekke.

– Helt sykt. Nei, nei, nei, dette er drøyt! Jeg hadde ingen anelse om hva tiden var, det kunne like gjerne vært 10,40. Det er helt sykt. Herregud, sier en meget entusiastisk og andpusten Jakob Ingebrigtsen på NRK.

– Når skjønte du at det kunne bli en god tid?

– Jeg skjønte det aldri. Det må få tid til å synke inn. Jeg slår ikke Filip, så jeg er ikke best i familien, men vi er to av de beste i hele verden. Det er så sykt, fortsetter han.

«Irritert» Filip

Bare Timothy Cheriout, 3.28,41 og Elijah Manangoi 3.29,64, slo de to brødrene. Nettopp det irriterer en «aldri fornøyd» Filip Ingebrigtsen.

– Kommer man på 3.plass, skulle man ønske at man kom på 2.plass. Kommer man på 2.plass, skulle man ha vunnet. Jeg prøver, men jeg får ikke metthetsfølelsen. Jeg må prøve å nyte dette litt sammen med Jakob, så får vi jobbe videre, sier han til NRK.

3. og 4. plass under Diamond Leagues mest prestisjefulle 1500 meter er ikke til å tro.

Forventningene til Filip og Jakob Ingebrigtsen var enorme før kveldens storløp her i Monaco, ekspertene antydet norsk rekord for Filip (3.31,46), trenerpappa Gjert Ingebrigtsen spådde 3.33-tallet for yngstemann.

– En av de beste i verden

De innfridde så til de grader at det er vanskelig å tro.

– Fyttigrisen, ropte pappa Gjert på NRK sekunder etter løpet og kommentator Jann Post var heller ikke i tvil:

– Glem alderen. Han er en av de beste i verden. Punktum, sier han.

Jakob Ingebrigtsen satte sin tredje europarekord.