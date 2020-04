Trusler og krangling på idrettsanleggene: Nå håper kretslederen at aktiviteten skal styres av voksne

andreidretter

Onsdag kom beskjeden om at Norges idrettsforbund oppfordrer klubber og idrettslag til å starte med aktivitet igjen, så lenge de følger reglene fra helsemyndighetene. Det presiseres at man kan ha felles treninger i grupper på fem med en avstand på to meter mellom hver person. Det oppfordres til at voksne skal være til stede og organisere aktiviteten for å sikre at reglene blir fulgt.