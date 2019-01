Tårene trillet da Warholm ble «årets forbilde»: Takket kjæresten

andreidretter

Familien Ingebrigtsen stakk av med flere priser, Marit Bjørgen ble «årets navn», i tillegg til at hun delte hedersprisen med Ole Einar Bjørndalen.

Men kveldens øyeblikk under Idrettsgallaen kom nok da Karsten Warholm ble kåret til «årets forbilde».

Det var tydelig at hekkeløperen ikke var forberedt på at juryen skulle bestemme at han var årets forbilde.

LES OGSÅ: Flere priser til Marit Bjørgen på Idrettsgallaen

Her er kveldens prisvinnere Årets kvinnelige fotballspiller: Ada Stolsmo Hegerberg Årets mannlige fotballspiller: Rune Almenning Jarstein Årets gjennombrudd: Jakob Ingebrigtsen Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Birgit Skarstein Årets mannlige utøver: Aksel Lund Svindal Årets lag: Laghopp, menn Årets ildsjel: Doris Norbye Årets kvinnelige utøver: Marit Bjørgen Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Jesper Saltvik Pedersen Årets trener: Gjert Ingebrigtsen Utøvernes pris: Jakob Ingebrigtsen Årets forbilde: Karsten Warholm Årets navn: Marit Bjørgen Årets hederspris: Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen

Da han mottok prisen på scenen, visste han ikke helt hvor han skulle gjøre av seg.

– Det er enormt rørende å høre disse greiene her, sa Warholm etter å ha hørt juryens begrunnelse.

Allerede da begynte tårene å presse seg frem.

– Opp gjennom livet har det vært viktig for meg å se folk som dem de er. Selv om jeg har levert bra, som jeg har gjort noen ganger, har jeg ikke noen større verdi enn andre.

Disse var nominerte:

Årets kvinnelige utøver: Marit Bjørgen – langrenn

Gunn-Rita Dahle Flesjå – sykkel

Karoline Bjerkeli Grøvdal – friidrett

Ragnhild Haga – langrenn

Ada Hegerberg – fotball

Johanne Killi – freeski

Maren Lundby – hopp

Ragnhild Mowinckel – alpint

Marte Olsbu Røiseland – skiskyting Årets mannlige utøver: Kjetil Borch – roing

Øystein Bråten – freeski

Johannes Thingnes Bø – skiskyting

Jakob Ingebrigtsen – friidrett

Johannes Høsflot Klæbo – langrenn

Simen Hegstad Krüger – langrenn

Håvard Holmefjord Lorentzen – skøyter

Aksel Lund Svindal – alpint

Karsten Warholm – friidrett Årets lag: Laghopp, menn

Lagtempolaget i skøyter i OL, menn

Langrennsstafettlaget, 4x5 km kvinner i OL

Langrennsstafettlaget, 4x10 km menn i OL

Sandvolleyballduoen Anders Mol/Christian Sørum

VM-stafettlaget i orientering Årets gjennombrudd: Ragnhild Haga – langrenn

Viktor Hovland – golf

Jakob Ingebrigtsen – friidrett

Simen Hegstad Krüger – langrenn

Ragnhild Mowinckel – alpint

Richard Ordemann – taekwondo Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver Aida Dahlen – bordtennis

Ida Nesse – friidrett

Vilde Nilsen – langrenn

Birgit Røkkum Skarstein – roing Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Håkon Olsrud – langrenn

Jesper Saltvik Pedersen – alpint

Nils-Erik Ulset – langrenn/skiskyting

Tommy Urhaug – bordtennis Årets trener: Leif Olav Alnes – friidrett

Gjert Ingebrigtsen – friidrett

Kåre Mol – sandvolleyball

Hege Riise – fotball

Sondre Skarli – skøyter

Alexander Stöckl – hopp Årets navn: Marit Bjørgen – langrenn

Magnus Carlsen – sjakk

Ada Hegerberg – fotball

Jakob Ingebrigtsen – friidrett

Johannes Høsflot Klæbo – langrenn

Simen Hegstad Krüger – langrenn

Håvard Holmefjord Lorentzen – skøyter

Maren Lundby – hopp

Birgit Røkkum Skarstein – roing

Aksel Lund Svindal – alpint

Anders Mol/Christian Sørum – sandvolleyball

Karsten Warholm – friidrett

Og det var da han skulle takke kjæresten, at tårene virkelig begynte å trille.

– Jeg har en kjæreste. Hun var veldig syk, vi kom oss gjennom det. Vi har gjort dette sammen. Jeg mener dette er en lagprestasjon, sa Warholm.

Etter utdelingen fortalte han Dagbladet at han angret på at han fortalte om kjærestens sykdom.

– Jeg angrer veldig på at jeg sa det, fordi vi egentlig har blitt enige om at hun ikke vil snakke så mye om det. Det angrer jeg egentlig litt på, men når jeg først sto der så følte jeg at det var så viktig å nevne alle tingene som foregår i kulissene. Som krever at man står opp for seg selv, står på, og går og gjør jobben, sa Warholm til Dagbladet.

LESTE DU DENNE WARHOLM-SAKEN I JUNI? Warholm løp med barna midt under hardkjøret: – Jeg vil gi noe tilbake

Han takket også foreldrene og hans avdøde morfar for verdiene han har fått gjennom oppveksten.

– Nå griner jeg litt, fordi det er ganske rørende, men også fordi jeg føler jeg har oppnådd alt som 22-åring, og jeg veit da fa** hva jeg skal gjøre videre, avsluttet han.