Taranger satte verdensrekord etter utrolig løpebragd

PARADIS: Ultraløperen fra Fana startet torsdag morgen på et ambisiøst prosjekt: å ta verdensrekorden i 24-timersløping på tredemølle.

Derfor stilte han inn tredemøllen hos Aktiv365 på Paradis på 11,1 kilometer i timen, og satte i gang. Målet var 265 kilometer.

Klokken 9.43 fredag morgen slo han den gamle rekorden på 261,18 kilometer, satt av italienske Luca Turrini i 2017.

Da klokken passerte 10.00, og han hadde løpt i 24 timer, sto det 264,52 kilometer på distansetelleren.

Noen minutter etter at rekorden var sikret, sittende på møllen iført gullhatt og gullkappe, forteller Taranger at han har hatt det verre.

– Jeg vil si at jeg har det overraskende fint. Jeg har løpt mange 24-timersløp og jeg har hatt det verre, forteller han.

Han vet likevel at det kommer til å bli tyngre.

– Ja, i helsiken, det er klart at på slutten av dagen i dag, i morgen og søndag, så er vi 90 år gamle når vi går, sier den ferske verdensrekordholderen.

Gikk nesten galt

Prosjektet kunne veltet allerede etter seks timer, da han snublet mens han spiste en kopp med nudler.

Taranger endte langflat på båndet, men kom seg tilbake på møllen og fortsatte uten trøbbel.

– Det var egentlig bare kløning, for jeg spiste nudler med boksen i den ene hånden og gaffelen i den andre, forteller han.

Ni timer inn i forsøket fortalte ultraløperen at følelsen var god, og at han trodde han ville slå den gamle rekorden på 261,18 kilometer.

Etter rekordløpet forteller han at han skjønte midt på natten, med fem-seks timer igjen, at det ville holde.

– Jeg hadde en følelse av det, innvendig i kroppen, og på måten bena og alt fungerte på. Og det slo inn, sier han.

Taranger brukte løpet til å samle inn penger til Barneklinikken ved Haukeland sykehus, og foreningen Haukelands Venner. Det hjalp på motivasjonen underveis, forteller han.

Ultraløperen hadde gjennom døgnet selskap av en rekke kjendiser og Bergens-profiler gjennom døgnet. Torsdag kveld var Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, med da han passerte 100 kilometer.

– Jeg er veldig imponert. 100 kilometer tror jeg aldri jeg hadde klart. Og han leker seg, han er jo ikke sliten engang, sa artisten da om Taranger.

– Beinhard i hodet

Tidligere friidrettstrener og nåværende sykkelkommentator på TV 2, Johan Kaggestad, mener det er rått at noen i det hele tatt orker å løpe i 24 timer.

– Det er en formidabel prestasjon, både fysisk og mentalt. Det krever en enorm viljestyrke, og han må tåle mye smerte, sier Kaggestad.

Også NRKs kommentator på utholdenhetsidrett, Jann Post, mener Tarangers bragd er en mental prestasjon.

– Du skal orke å stå i det, for du må bli så lei. Han er helt klart beinhard i hodet, sier han.

Han forteller at det i ultraløp er utøvere med mange forskjellige kroppstyper som blir gode, men at det som karakteriserer alle er at de har noe helt særegent i hodet. Samtidig må Taranger ha et talent for å kunne ta til seg næring underveis i aktivitet, tror han.

– Det er en enorm belastning å løpe i 24 timer. Jeg tør ikke tenke tanken selv engang, sier Post, som gratulerer Taranger med verdensrekorden.

I 2006 VEIDE TROMMISEN 40 KILO FOR MYE: Nå lever han av å løpe 24 timer i ett strekk.

Han kjenner godt til Tarangers treningsprogram, som i de heftigste periodene gjør at han tilbakelegger nesten 400 kilometer i uken.

– Det er ikke for hvermannsen, sier NRK-profilen.

Men hardt arbeid må til, og ultraløperen skal nå sitt neste store mål: VM i 24-timersløp i 2019.

– Hovedmålet mitt har alltid vært at jeg skal ta verdensmestertittelen og komme hjem med et VM-gull. Det kommer jeg til å jobbe knallhardt for, og i dag har jeg fått bevist for meg selv at jeg har ekstremt store sjanser til å klare det. Dette resultatet hadde holdt til EM-gull i år, forteller Taranger, som i mai i år ble nummer syv i EM.