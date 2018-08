Onsdag var gullhåpet usikker på om hun kunne delta. Fredag gikk hun enkelt til EM-finale

andreidretter

BERLIN: Medaljehåpet Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt en tøff oppladning til 3000 meter hinder-øvelsen fredag.

Hun har hele uken slitt med sår hals, og var først i går tilbake i trening.

Fredag hostet hun seg gjennom pressesonen etter å ha dominert i kvalifiseringen på 3000 meter hinder. Flere ganger møtte hun ta korte pauser i intervjuet for å hoste.

– Det er bare en irritasjon etter løpet. Heldigvis kjente jeg ikke noe til det da jeg løp, sier Grøvdal.

Tre dager med antibiotika

Hun mener selv at det ikke er noen dramatikk før finalen på søndag.

– Jeg trengte en gjennomkjøring før finalen. Jeg fikk ikke hatt den siste økten jeg skulle ha denne uken her. Jeg fikk en mild gjennomkjøring, så dette var veldig positivt frem til søndag, sier Grøvdal.

– Hvor lenge var du usikker på om du kunne stille til start?

– Da jeg våknet onsdag, da var jeg veldig dårlig. Da var jeg veldig usikker. Jeg skulle egentlig dra den dagen, men jeg utsatte reisen en dag. Så begynte ting heldigvis å snu på torsdag, sier Grøvdal.

Hun fortalte også at hun har gått tre dager på antibiotika mot det hun selv omtaler som en vanlig forkjølelse.

– Jeg får ikke gjort noe med en halsirritasjon. Jeg har ikke vært syk siden London i fjor, forklarer Grøvdal.

– Beina var veldig bra

Grøvdal la seg tidlig i front, og det så ikke ut som hun var veldig preget av sykdommen. Etter noen runder overtok hun ledelsen for å slippe trengsel over hindrene.

Grøvdal holdt så høy fart at feltet bak henne splittet opp i flere grupper. Bare fem kvinner klarte å holde farten til Grøvdal, så finaleplassen var så godt som sikret lenge før målgang. Taktikken var delvis en konsekvens av sykdommen.

– Jeg skulle egentlig bare springe på følelsen. Jeg trengte en liten gjennomkjøring, ikke bare lunte gjennom på ti minutter. Jeg ville ha en liten gjennomkjøring. Det var en fin terskeløkt, forklarer hun.

Inn på oppløpet var hun suveren, og tok heatseieren. Hun er dermed klar for finale på søndag.

– Jeg var litt spent i dag, det skal jeg innrømme. Det var gode svar. Jeg kjente at beina var veldig bra. Nå har jeg hatt tre dager på sofaen, det har jeg sikkert ikke hatt siden jeg var liten. Det er bare pusten som ikke er helt bra, sier Grøvdal til et samlet pressekorps.

Har vært bekymret

Hun sier at hun har vært bekymret for at sykdommen skulle ødelegge mesterskapet, men friskmelder seg selv etter dagens suverene løp.

Hun forteller at hun begynte å kjenne sykdommen på mandag, og ble enda verre til tirsdag. Men medisiner og hvile har sørget for at kroppen fungerer bra.

Grøvdal er en av favorittene til å ta medalje i finalen. Hennes personlige bestenotering, 9.13,35 er nest best av alle utøverne i EM.

I år har Grøvdal løpt på 9.18,36, noe som er desidert best av alle utøverne, med en margin på fire sekunder.

Finalen går klokken 20.55 på søndag.