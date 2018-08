Slik følger du de norske håpene i EM

andreidretter

Mandag starter årets europamesterskap i Berlin. Norge har sendt 33 utøvere til mesterskapet. De skal konkurrere i 27 av øvelsene.

Mandag vil det kun være kvalifiseringsrunder, men allerede tirsdag morgen vil den første medaljesjansen komme for Norge. Da skal Håvard Haukenes gå 50 kilometer kappgang.

For at du skal få oversikt over alle øvelsene hvor du kan få se nordmenn i aksjon, har vi hentet ut tidspunktene du bør skru på tv-en. EM sendes på NRK og Eurosport

Mandag 6. august:

Det er kun innledende runder og kvalifiseringer på mandag. I tillegg til øvelsene som er nevnt under er det også kvalifisering til 400 meter hekk, hvor Karsten Warholm er favoritt. Warholm springer imidlertid ikke, siden han er direktekvalifisert til semifinalen.

16.30: 100 meter menn: Jonathan Quarcoo

Orion-løperen stiller i heat fire av fem, som etter planen skal skytes i gang klokken 16.48. De to beste i hvert heat går videre, i tillegg til de fem beste tidene.

17.30: Slegge, B-gruppe: Eivind Henriksen

Det direkte kvalifiseringskravet er på 76 meter, men de 12 beste er sikret finale.

17.45: 100 meter kvinner: Ezinne Okparaebo og Helene Rønning.

Okparaebo løper i første forsøksheat, mens Helene Rønning løper i tredje heat klokken 17.57. De tre beste i hvert heat, pluss de fire raskeste tidene, kommer til semifinale.

18.55: Kule for menn, Marcus Thomsen

Tjalve-utøveren deltar i B-gruppen som starter klokken 18.55. Det automatiske kvalifiseringsukravet er 20,40 meter, mens de 12 beste skal uansett til finale.

Tirsdag 7. august:

08.35: 50 kilometer kappgang finale: Håvard Haukenes. MEDALJEHÅP

09.30: 100 meter, tikamp: Martin Roe

10.00: 400 meter hekk for kvinner, kvalifisering: Elisabeth Slettum. Amalie Iuel og Line Kloster er forhåndskvalifisert til semifinalen.

11.05: 800 meter kvinner, første runde: Yngvild Elvemo, Hedda Hynne

11.10: Diskos kvalifisering gruppe B: Ola Stunes Isene

11.40: 3000 meter hinder for menn, runde 1: Tom Erling Kårbø

11.50: Kule, tikamp for menn: Martin Roe

18.30: Høyde, tikamp for menn: Martin Roe

18.45: Slegge for menn, finale: Eivind Henriksen

19.05: 100 meter kvinner, semifinale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønning

19.05: Stavsprang, kvinner, kvalifisering: Lene Retzius

19.25: 100 meter menn, semifinale: Jonathan Quarcoo

19.45: 400 meter hekk for menn, semifinale: Karsten Warholm

20.20: 10000 meter for menn, finale: Marius Vedvik

20.33: Kule for menn, finale: Marcus Thomsen

21.00: 400 meter tikamp for menn: Martin Roe

21.30: 100 meter for kvinner, finale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønning

21.50: 100 meter for menn, finale: Jonathan Quarcoo

Onsdag 8. august:

09.35: 110 meter hekk tikamp, menn: Martin Roe

10.20: Diskos tikamp for menn: Martin Roe

10.50: 200 meter for menn, runde 1: Jonathan Quarcoo

12.05: 1500 meter for menn, runde 1: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Per Svela

12.15: Kulestøt tikamp for menn: Martin Roe

17.50: Spydkast tikamp for menn: Martin Roe

18.25: Høyde for kvinner, kvalifisering: Tonje Angelsen

19.05: 400 meter hekk for kvinner, semifinale: Amalie Iuel, Line Kloster, Elisabeth Slettum

19.30: 400 meter for menn, semifinale: Karsten Warholm

20.15: 200 meter for menn, semifinale: Jonathan Quarcoo

20.20: Diskos for menn, finale: Ola Stunes Isene

21.35: 1500 meter tikamp for menn: Martin Roe

Torsdag 9. august

10.55: 110 meter hekk for menn, runde 1: Vladimir Vukicevic

11.30: 800 meter for menn, runde 1: Thomas Toth, Markus Einan

12.30: Spyd for kvinner, kvalifisering: Sigrid Borge

19.30: Stavsprang for kvinner, finale: Lene Retzius

19.25: 100 meter hekk for kvinner, semifinale: Isabelle Pedersen

20.15: 400 meter hekk for menn, finale: Karsten Warholm MEDALJEHÅP

21.05: 200 meter menn, finale: Jonathan Quarcoo

21.20: 3000 meter hinder for menn, finale: Tom Erling Kårbø

21.50: 100 meter hekk for kvinner, finale: Isabelle Pedersen MEDALJEHÅP

Fredag 10. august

10.30: Stavsprang for menn, kvalifisering: Eirik Greibrokk Dolve, Sondre Guttormsen

11.25: 200 meter for kvinner, runde 1: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

12.25: 3000 meter hinder for kvinner, semifinale: Karoline Bjerkeli Grøvdal

19.10: 110 meter hekk for menn, semifinale: Vladimir Vukicevic

19.22: Høyde for kvinner, finale: Tonje Angelsen

19.32: 800 meter for menn, semifinale: Thomas Toth, Markus Einan

19.48: 200 meter for kvinner, semifinale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

20.25: Spyd for kvinner, finale: Sigrid Borge

21.05: 400 meter for menn, finale: Karsten Warholm MEDALJEHÅP

21.20: 800 meter for kvinner: Yngvild Elvemo og Hedda Hynne

21.35: 110 meter hekk for menn, finale: Vladimir Vukicevic

21.50: 1500 meter for menn, finale: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Per Svela MEDALJEHÅP

Lørdag 11. august

10.55: 20 kilometer kappgang, finale: Håvard Haukenes

20.30: 800 meter for menn, finale: Thomas Toth, Markus Einan

20.45: 200 meter for kvinner, finale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

20.55: 5000 meter for menn, finale: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Per Svela MEDALJEHÅP

Søndag 12. august

10.00: Maraton for herrer: Sondre Nordstad Moen, Weldu Negash Gebretsadik MEDALJEHÅP

19.10: Stavsprang for herrer: Eirik Greibrokk Dolve, Sondre Guttormsen

20.55: 3000 meter hinder for kvinner: Karoline Bjerkeli Grøvdal MEDALJEHÅP