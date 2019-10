Seiersfest i natt: – Litt mye for ydmyk kar fra Ulsteinvik

andreidretter

DOHA: Klokken tikket sakte mot 01.30 Doha-tid. Det var to en halv time siden Karsten Warholm hadde vært hovedpersonen i kveldens store finale på Al Khalifa Stadium.

Den norske troppen, sponsorer og litt slekt og venner og støtteapparat hadde ventet lenge på at hovedpersonen selv skulle ankomme til det reserverte festrommet på det alkoholfrie hotellet blant høyhus i bydelen West Bay.

Vikingens retur

Til slutt kom han. Mannen som hadde gjort det kunststykket ingen nordmenn hadde klart før ham. Karsten Warholm hadde forsvart sin VM-tittel. Det hadde blitt skrevet norsk idrettshistorie på et luftavkjølt stadion som var så folketom at gullvinneren ikke fant det bryet verdt å gjøre en full æresrunde.

På seg hadde han fått T-skjorten med den klare meldingen han kom med til amerikanske journalister etter semifinalen. Der sto det med store svarte bokstaver:

«I AM A F**KING VIKING»

Men det var ikke noe brautende over 23-åringen fra Ulsteinvik som hadde skrevet idrettshistorie.

– Dette ble litt for mye for en ydmyk kar fra Ulsteinvik, sa han etter at han åpnet en flaske med alkoholfri champagne som han pliktskyldig sprutet litt av på fotografene.

Like stort som sist

Og selv om det var hans andre mesterskap, var gleden omtrent like stor.

– Dette bringer frem mange av de samme følelsene som jeg hadde for to år siden. Det er like stas nå som den gang, sa han mellom klemmer fra familie, lagkamerater, kjæresten og sponsorer.

Han mener at det som skjedde på friidrettsbanen i Doha denne mandagskvelden bare er med på motivere.

– Jeg vil skape mer magi, sa han.

Karsten Warholm er nå i ferd med å bli en av de største stjernene i internasjonal friidrett. Men han har ikke tenkt å ta av.

– Livet mitt blir som det alltid har vært. Det blir enklere fremover. Det vil fortsette som det alltid har gjort. Jeg føler at jeg takler det bra.