Nå skal hun jakte rekordene til løpelegendene Waitz og Kristiansen

BISLETT: – Det er noe med å ha rekorder. Det er de som står i historiebøkene, konstaterer ett av Norges største EM-håp i Berlin.

Grøvdal erkjenner at hun har gapt over for mange distanser og at det var fint å bli nummer syv i OL på 5000 meter i 2016, men at hun hadde så fryktelig lyst på en medalje. Hun erkjenner også at det fortsatt var et stykke dit.

Så da romsdalingen på sesongens siste baneløp i fjor, under friidretts-NM i Sandnes, smadret den norske rekorden på 3000 hinder – en distanse hun ikke hadde løpt på seks år – var valget i realiteten enkelt.

27-åringen ville spesialisere seg på den distansen. Tiden 9.13 ville holdt til femteplass i VM i London to uker tidligere og hun ville slått beste europeer med 10 sekunder.

Nå er hun en av gullfavorittene på 3000 meter hinder under EM i Berlin i august.

– Dette er det første året i denne satsingen og jeg fokuserer ikke på gullet. Men jeg skal være i toppform når EM går. Det er en del av veien til OL i Tokyo. Der er målet å kjempe om medalje, sier Bjerkeli Grøvdal.

Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juni 1990 Klubb: IK Tjalve Personlige rekorder: 800 meter – 2.04,23, 1500 meter – 4.09,03, en engelsk mile – 4.26,23, 3000 meter – 8.39,47, 5000 meter – 14.57,77, 10.000 meter – 31.23,45, 3000 meter hinder – 9.13,35.

Vil utfordre legendenes rekorder

Hun har altså blinket seg ut én distanse der hun kan være kapabel til å kjempe med de beste i internasjonale mesterskap.

Men samtidig vil ikke Grøvdal gi helt slipp på de andre distansene. Før romsdalingen legger opp, ønsker hun å ta fra løpedronningene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen noen av de mest seiglivede og eldste rekordene i norsk friidrett.

Waitz har fortsatt de norske rekordene på 1500 og 3000 meter. Hun løp 1500 på 4.00,55 i 1978 og 3000 på 8.31,75 året etter. Bjerkeli Grøvdals bestenoteringer: 4.09,03 og 8.39,47.

4.09,03 og 8.39,47. Kristiansen har fortsatt de norske rekordene på 5000 og 10.000 meter. Hun løp 5000 meter på 14.37,33 i 1986 og 10.000 på 30.13,74 samme sommer. Bjerkeli Grøvdals bestenoteringer: 14.57,77 og 31.23,45.

– Det er noen norske rekorder jeg ønsker å ta. Jeg tipper 1500-meterrekorden til Grete blir den vanskeligste. Det er også veldig farlig av meg å si at jeg ikke gir meg før jeg har tatt 5000-rekorden til Ingrid ... Men det ligger mye prestisje i de rekordene, de henger ekstremt høyt. Det er noe jeg vil prøve på, sier Grøvdal.

Hun har allerede de norske rekordene på 3000 meter hinder og en engelsk mile.

Grøvdal ønsker flere rekorder, men påpeker at det aller viktigste nå er å ta nye steg på 3000 meter hinder – distansen hun slo gjennom på for over 10 år siden.

Men som hun i realiteten ikke har løpt siden 2011.

Senket rekord med 20 sekunder

I fjor ville hun igjen forsøke seg på 3000 meter hinder under Bislett Games.

– Men da var jeg ikke godt nok forberedt. Jeg dro på meg en strekk, kunne ikke løpe på Bislett, og la den distansen på hyllen. Men da vi kom til NM og sesongen snart var over tenkte jeg å gi den et forsøk til.

Der senket hun sin egen norske rekord med 20 sekunder.

Det var et ekstremt løp, tiden kan for eksempel holde til gull i årets EM, og Grøvdal hadde knapt fått igjen pusten før hun sa:

– Det er et OL om tre år. Det er kanskje den treårsperioden jeg trenger for å satse på 3000 meter hinder.

Hun kaller NM-prestasjonen et «ut-av-deg-selv-løp». 27-åringen var så konsentrert og det gikk så lekende lett at hun ikke husker noe fra selve løpet.

Nå har hun gjennomført en treningsvinter uten sykdom og skader, hun har vært tre og en halv uke i Flagstaff (USA) og alt har gått etter planen.

– Jeg har vært skadefri og fått gjøre jobben som skal til. Men det er jeg også avhengig av de tre neste årene. Jeg trenger kontinuiteten. I løping er du helt avhengig av det. Hvis ikke stagnerer du.

Møter VM-vinneren på Bislett

Hun skal løpe en 1500 meter i Boston 19. mai. Deretter skal Grøvdal løpe den noe utradisjonelle distansen 2000 meter i Florø 2. juni, der målet er å løpe under Grete Waitz’ personlige bestenotering på 5.47,1 (satt i 1979).

Men sesongdebuten på 3000 meter hinder kommer under Bislett Games 7. juni. Der skal hun løpe mot blant andre Emma Coburn, amerikaneren som vant VM-gull på distansen i London i august.

– Det blir en bra duell. Jeg ønsker selvfølgelig å vinne. Men det blir tøft, hun er verdensmester og jeg har alt å vinne.

Trine Hattestad er for øvrig den siste norske kvinnen som har vunnet en Diamond League-øvelse på Bislett. Det skjedde i 2000.

18 år senere kan Karoline Bjerkeli Grøvdal gå helt til topps.