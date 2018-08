Nå er det tid for å skrive historie

andreidretter

BERLIN: 1994 er kanskje norsk idrettshistories gullår.

Lillehammer viste verden vinterveien under 16 magiske OL-døgn i februar.

Drillos og Norge spilte VM-fotball i USA – 56 år etter forrige VM-deltagelse.

Og norsk friidretts gullalder startet med et strålende EM i Helsingfors i august samme år.

Geir Moen (200 meter), Trine Hattestad (spyd) og Steinar Hoen (høyde) vant EM-gull.

Moen (100 meter) og Vebjørn Rodal (800 meter) tok i tillegg hver sin sølvmedalje, mens Mette Bergmann sørget for bronsemedalje i diskos.

Med seks medaljer ble Helsingfors tidenes beste norske friidrettsmesterskap.

24 år etter kan norsk friidrett slå rekordmesterskapet når EM starter på det blå tartandekket på Olympiastadion i Berlin tirsdag.

Det er ikke bare noe vi har lov å drømme om.

Det er noe vi har lov å forvente etter sommerens meget sterke friidrettsprestasjoner.

Karsten Warholm kjører en dristig taktikk: – Det er ambisiøst, men typisk ham

De største gullfavorittene

Norge har tre store gullkort og en håndfull andre medaljekandidater.

1: Karsten Warholm (22) er storfavoritt på 400 meter hekk. 22-åringen vant VM-gull på distansen og har vist enorm stabilitet også i «den vanskelige andresesongen». Warholm gjør nesten aldri feil, han har senket sin norske rekord til 47,65. I år er han nesten syv tiendedeler bedre enn Europa-toer Yasmani Copello, som er regjerende mester på distansen. Warholm løper også 400 meter flatt. Det betyr fire tøffe løp på fire kvelder. Sunnmøringen har potensial til å ta EM-medalje også på distansen uten hekker.

2: Filip Ingebrigtsen (25) er regjerende europamester på 1500 meter og tok VM-bronse på distansen i fjor. Ingebrigtsen var fattige to hundredeler fra å bryte den magiske 3.30-grensen i Monaco i midten av juli. Tiden 3.30,01 er klar årsbeste i Europa og Ingebrigtsen er en naturlig gullfavoritt også i dette EM. Ingebrigtsen skal også løpe 5000 meter, en distanse han ikke har løpt mye. Men med sin enorme fart og et samlet felt kan 25-åringen ta medalje også her.

3: Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) har Europas beste tid på 3000 meter hinder, fire sekunder foran nest raskeste kvinne i Europa i år. Men fortsatt er det fem sekunder opp til sin egen norske rekord, som hun satte under sololøpet under NM i Sandnes i fjor. Romsdalingen har fortsatt litt å gå på og er gullfavoritt på distansen. Bjerkeli Grøvdal er også påmeldt på 5000 meter.

Dette er på papiret de tre sterkeste gullkortene.

Men det er flere norske medaljekandidater.

Tre Ingebrigtsen på pallen?

Jakob Ingebrigtsen (17) har hatt en ellevill sesong. Tiden 3.31,18 fra Monaco er Europas nest beste tid på 1500 meter i år, kun Filip Ingebrigtsens tid fra samme løp er bedre. Yngstemann Ingebrigtsen er en soleklar medaljekandidat på 1500 meter. Han stiller også på 5000 meter, der han har syvende beste tid i Europa.

Henrik Ingebrigtsen (27) har trøblet mye med skader det siste halvannet året, men er på full fart tilbake i toppen. På forsesongen løp storebror Ingebrigtsen 5000 meter på 13.16,97, som er Europas beste tid på distansen i år. Ingebrigtsen har selv sagt at han drømmer om tredobbelt Ingebrigtsen-triumf på 1500 meter. 27-åringen løp distansen på 3.35,61 i London for to uker siden og viser at han fortsatt er en mann å regne med på distansen han har gull (2012), sølv (2014) og bronse (2016) fra i de tre siste EM.

I tillegg har vi noen usikre kort, men som også kan ta medalje.

Sondre Nordstad Moen (27) skulle delta på 10.000 meter i EM, men har ombestemt seg og løper nå maraton. Trønderen har kapasitet, det beviste han til de grader ved å sette europeisk rekord på maraton i Japan i desember med tiden 2.05.48. Det er likevel litt usikkerhet rundt trønderen ettersom han plutselig skifter distanse. På maraton kan det bli alt eller ingenting.

Isabelle Pedersen (26) har femte beste tid på Europa-statistikken i år (12,72). Hun satte norsk rekord på 100 meter hekk i London, og det er noen få hundredeler som skiller opp til medaljefavorittene. Med marginene på sin side kan Pedersen ta medalje.

Amalie Iuel (24) satte norsk rekord på 400 meter hekk under Bislett Games i juni. Det er syvende beste tid i Europa. Iuel er en klar finalekandidat og dersom hun har en god dag er det ikke langt opp til medaljefavorittene.

Det kan bli riktig trivelig å være norsk i Berlin.

On your mark. Get set.