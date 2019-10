Løke utfordrer romsdalinger i motbakkeløp: - Jeg skjønner ingenting hvis jeg taper

andreidretter

Det var Roar Aspås, pokerspiller fra Elnesvågen, som inviterte kompisen Løke til Fræna for å gå på fjellet og spille poker. Men den tidligere Skal vi danse- og Farmen-deltakeren har et svært sterkt konkurranseinstinkt. Derfor ypper han seg mot lokale løpere, og vil at de skal å prøve å slå ham i et veldedighetsløp opp til Lågheia 12. oktober.