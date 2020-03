Koronaviruset kan utsette OL til slutten av 2020

andreidretter

De 32. olympiske sommerlekene skal etter planen åpne i Tokyo 24. juli og vare til 9. august. Ifølge Japans OL-minister Seiko Hashimoto gjør både den lokale OL-komiteen og IOC alt de kan for å overholde denne planen.

Men utbruddet av koronaviruset har stilt spørsmål om arrangementet – med over 11.000 aktive og titusenvis av tilskuere – kan gjennomføres.

Kontrakten mellom Japans regjering, den lokale OL-komiteen og IOC slår fast at Japan mister retten til å holde OL dersom lekene ikke går av stabelen i løpet av 2020.

– Dette kan tolkes som at det er en åpning for utsettelse, sa Hashimoto i det japanske parlamentet tirsdag ifølge BBC.

Ifølge ministeren må det fattes en endelig avgjørelse i løpet av mai måned.

– Ingen plan B

Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, sier at de går ut ifra at OL starter som planlagt 24. juli.

– Vi har en Keep Calm and Carry on-holdning til dette. Vi følger veldig nøye med, men har ingen doble agendaer eller plan B. Det er altfor tidlig å ha det. Vi går ut ifra at det blir leker på den opprinnelige datoen, understreker han.

Han sier at de blir kontinuerlig oppdatert på situasjon, i den grad at de faktisk ikke trenger å gjøre undersøkelser selv.

– Hvis det blir leker, er det trygt. Hvis det ikke blir leker, kan vi ikke gjøre noe med det. Det er så enkelt. Vi tilpasser oss, sier Øvrebø.

– Alt går som planlagt

Den internasjonale olympiske komité (IOC) hevder at lekene vil gå som planlagt. Det kom frem i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

«Vi oppfordrer utøverne å fortsette å forberede seg til De olympiske lekene i Tokyo i 2020. IOC vil hjelpe utøverne med å komme med den siste informasjonen», heter det i pressemeldingen.

Like før kunngjøringen var vi i kontakt med Kristin Kloster Aasen. Det norske IOC-medlemmet uttalte følgende:

– Jeg har ingen kommentar til det, annet enn at hovedstyret i IOC diskuterer nå omstendighetene og spørsmålene rundt koronaviruset. De kommer nok med en oppdatering snart, fortalte hun.

Kloster Aasen ønsket ikke å uttale seg om når en beslutningen om utsettelse bør tas. Dette har heller ikke Tore Øvrebø noen formening om.

– Vi ønsker ikke å lage egne frister, det hjelper ingen. Det handler også om at utøverne ikke skal bli forvirret. Vi forholder oss helt rolige, og info blir bredt formidlet. Dette følges tett av myndigheter og helsepersonell, så det blir en velfundert og forutsigbar avgjørelse uansett, avslutter Øvrebø.

Ser på utsettelse som usannsynlig

Da vi snakket med den norske OL-legen Thomas Torgalsen, var han ikke bekymret på daværende tidspunkt.

– Hva skal til for at man blir bekymret for virussituasjonen?

– Hvis dette blir en global, langvarig epidemi med store utbrudd utover våren og sommeren, vil sannsynligvis ikke OL bli arrangert. Foreløpig ser det ut til at dette er veldig usannsynlig, sa Torgalsen.

Sadiq Aman Khan, borgermester i London, har sagt at de står klare om OL må flyttes.

– Men foreløpig ser jeg ikke på det som et realistisk resultat, sa Torgalsen.

