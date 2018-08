Konkurrenten rettet grove anklager: Da ga Warholm klar beskjed

andreidretter

Polske Patryk Dobek ble nummer fem på 400 meter hekk i EM. Etter øvelsen kom han med anklager mot Karsten Warholm, som nå har blitt fanget opp av NRK.

– Jeg betrakter ikke min femteplass som noe tap, og samtidig er jeg verken imponert eller inspirert over Warholm. Nordmenn bruker jo astmamedisin som forbedrer prestasjonene. Dette har jeg hele tiden i hodet mitt, sa Dobek til polske medier.

Dobeks stikk kom etter spørsmål om han lot seg inspirere av nordmannen.

Polakken viser til minuttene før semifinalen på 400 meter flatt onsdag.

– Warholm gjorde ingen oppvarming, og klarte lett tiden under 45 sekunder. Jeg vet ikke hvordan han gjør det, men det er ikke normalt. De fleste jobber hardt for å oppnå resultater, men andre går den kortere veien.

– Jeg har ikke astma

Det er ikke første gang Norge og astmamedisiner får omtale i polske medier. Langrennsløper Justyna Kowalczyk har flere ganger stilt spørsmål ved medisinbruken til sine norske konkurrenter.

Det er imidlertid ett stort problem med Dobeks resonnement. Overfor nettstedet sport.pl innrømmet Dobel at han «ikke vet» om Warholm har astma. Og Warholm oppklarer det spørsmålet i et intervju med NRK.

– Jeg har ikke astma, jeg bruker ikke astmamedisin og jeg regner med at de som gjør det bruker det for å oppnå normaltilstand. Alt jeg gjør er 100 prosent rent, sier Warholm.

Dobek understreket at han ikke har bevis for at Warholm jukser. Polakken fikk gjennomgå for sitt utspill i hjemlandet. Warholm mener kommentaren til Dobek var upassende.

– Da er man over på dårlig sportsånd. Jeg er for diskusjoner, også om doping, men synsing som dette her hører ikke hjemme i det offentlige rom. Jeg har ikke sans for ryktespredning som dette.