Kommentatorlegenden Per Jorsett er død

andreidretter

Jorsett døde natt til onsdag, skriver NRK.

Han jobbet som sportsjournalist for NRK i mange år - og var en folkekjær kommentator, best kjent innen skøyter og friidrett.

Jorsett ble tilknyttet NRK i 1947. Han ble etterhvert skøytekommentator, sammen med Knut Bjørnsen. Jorsett utmerket seg som en med stålkontroll på rundetider og poengsummer, noe som bare styrket hans status som kommentator.

Jorsett og Bjørnsen kommenterte skøyter frem til 1992. I 2004 fikk de Idrettsgallaens hederspris for arbeidet deres.

Førstnevnte satt også i juryen for Aftenpostens gullmedalje i mange år. Han ble også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull, gjennom femti års arbeid for Den Østenfjeldske Kredittforening.

– En fantastisk god venn

Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie kjente Jorsett godt gjennom mange år i NRK.

– Han var en fantastisk god venn - og en som kom med innspill når det gjaldt alt. Han lærte meg mye om journalistikk når det kom til å være nøyaktig. Det var ikke noe slurv med han. Det skulle være fakta, sier Scheie.

Han understreker Jorsetts betydning for det norske idrettspublikumet.

– Jorsett betydde enormt for det norske publikumet og for avisleserne, gjennom tiden i Sportsmanden (sportsavis utgitt fra 1913–1965, jou.anm.).

Scheie, som selv hadde fotball og hopp som sine to spesialfelt, forteller at det også var to idretter Jorsett var meget opptatt av.

– Han hadde et veldig omfattende idrettsliv. Jeg blir nesten rørt når jeg tenker på historien han fortalte om den første landskampen han så, i 1929. Da syklet han fra Ringerike.

«Per Jorsett var skøyteløp»

Nå hylles Jorsett på sosiale medier.

«Stemmene og profilene fra barndom og oppvekst går bort. Helt naturlig, men like fullt veldig trist. Per Jorsett var skøyteløp. Virket som en hedersmann på alle mulige måter.» skriver TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter.

Wikestad er langt fra den eneste som hyller den tidligere skøytekommentatoren:

I min glødende skøyteinteresserte barn- og ungdom forsøkte jeg å regne ut poengsummene etter to og tre distanser raskere enn Per Jorsett. Det gikk aldri. Lavmælt, behagelig, presis og kompetent. En uangripelig korrekt hedersmann av den gamle skolen. — Davy Wathne (@DavyWathne) January 30, 2019

Kommentator-legenden Per Jorsett er død, 98 år gammel. Jorsett var en sterkt medvirkende årsak til at skøyteløp ble en suksess på TV. Hvil i fred. — Svea (@VGSvea) January 30, 2019

Jeg har ikke sjanse til å matche Per Jorsetts ferdigheter, men jeg skal finne frem noen skjema i hans ånd under helgens v-cup på skøyter. https://t.co/hsWULuHISy — Torstein Bae (@torbae) January 30, 2019