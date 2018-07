Karsten Warholm knuste alle i rekordløp: – Lot meg inspirere av Ingebrigtsen-gutta

andreidretter

– Han er soleklar favoritt når han kommer til EM i Berlin, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Han leverer aldri et dårlig løp, fortsatte kommentatoren.

Snart er det ett år siden det sensasjonelle VM-gullet som 22-åringen fra Ulsteinvik tok på Olympic stadium i London.

Lørdag tok han stevnerekord, personlig rekord og norsk rekord med 47,65 da han knuste alle på 400-meteren i Diamond League. Den tidligere rekorden, som Warholm selv hadde, lød på 47,81.

– Det var det sykeste

Dette gjør han under en måned før EM i Berlin. Rekordløpet ble satt i generalprøven før mesterskapet som avholdes i den tyske hovedstaden mellom 7. og 12. august.

– Det blir jo ikke nøyaktig det samme fordi det ikke er et VM, men dette er jo et stort stevne med enormt bra deltakelse, så det føles ekstremt bra. Og den tiden. Det var det sykeste. Fantastisk! Jeg ble veldig inspirert av det Ingebrigsten-gutta gjorde i går, og prøvde å holde meg med på toget, sier Warholm til NRK.

– Nå begynner det å gå veldig fort og det passer jo bra. Og så er det klart at i et mesterskap så er nødvendigvis tid ikke det viktigste, men plassering, og jeg kommer til å sørge for at jeg er på topp når jeg kommer til Berlin, fortsetter Warholm til statskanalen.

Warholm var blant de store favorittene på forhånd, etter at suverene Abderrahman Samba fra Qatar ikke stilte til start. Faktisk var 400-meter hekk på programmet nettopp på grunn av trekkplasteret Warholm og VM-gullet som ble tatt på samme arena i fjor.

Husker du den store kvelden? Slik hylles verdensmesteren.

– Veldig viktig

På forhånd slo sunnmøringen fast at løpet i London var viktig, nettopp på grunn av at det var generalprøve.

– Det er jo veldig viktig, egentlig. Det er alltid motiverende når du har en ekstra giv og er trygg på den. Jeg har som vanlig alltid en bra giv foran løpet i London, sa Warholm til Sunnmørsposten.