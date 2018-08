Jakob Ingebrigtsen (17) tok sitt andre EM-gull: – Det er galskap

andreidretter

BERLIN: – Det er galskap. Jeg og Henrik prøvde å få medalje. Gull og sølv er enormt. Helt vilt. Det er en drøm som går i oppfyllelse for både meg og Henrik, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Det har vært mye arbeid for å få disse medaljene. Vi er så glade for å få gull og sølv. Vi er tilbake om to år!, sier sølvvinner Henrik.

Storebror fortsetter:

– Jeg var der da Jakob ble født, men jeg er fortsatt ikke sikker på at han er 17, fordi han er så sykt god, sier han.

– To stykk fra Sandnes. Herregud! Vi er så på bølgelengde og i god form begge to. Løpsopplegget var helt perfekt. De andre gjorde et ærlig forsøk, men vi var best, sier Henrik.

Rørt sportssjef

Sportssjef Håvard Tjørhom var rørt.

– Det der var jo helt «insane». Fytti grisen, hva skal man si. Dobbelt norsk på 5000, anført av en 17-åring! Helt utrolig, sier Tjørhom rett etter bragden.

Jakob Ingebrigtsen Alder: 17 år (født 19. september 2000 i Sandnes) Idrett: Friidrett Favorittøvelse: 1500 meter Høyde: 1,84 m Trener: Gjert Ingebrigtsen Utvalgte personlige rekorder: 1500 meter: 3.31,18 og 5000 m: 13.35,84. Utvalgte internasjonale meritter: EM-gull 2018 (1500- og 5000 m), Gull U20-EM 2017 (5000 m), Gull U20-EM 2017 (3000 m hekk). Aktuell: Gull på 1500- og 5000 meter under EM 2018.

17-årige Jakob Ingebrigtsen tok et sensasjonelt og sterkt EM-gull på 1500 meter fredag, og flere mente at tenåringen kunne gå helt til topps også på 5000-meteren et døgn senere.

Jakob og storebror Henrik Ingebrigtsen deltok på 5000-meteren, mens tredjemann Filip sto over etter fredagens skuffelse.

60.000 tilskuere

60.000 tilskuere hadde møtt opp på Olympiastadion i Berlin, og det kokte godt før start på 5000-meteren.

Midtveis i løpet lå Ingebrigtsen-brødrene greit til midt i feltet. Med fire runder igjen avanserte nordmennene godt, og det lå an til en særdeles spennende avslutning. Tre runder før slutt lå Jakob helt i front med Henrik like bak.

Sjanseløs på Jakob

Med 200 meter igjen var det dobbelt norsk, og Jakob Ingebrigtsen løp fra Henrik.

Dermed ble det gull og sølv til Ingebrigtsen-brødrene. Henrik Ingebrigtsen har nå tatt medalje i fire strake EM.

Etter målgang ventet en ellevill seiersrunde med det norske flagget på Olympiastadion i den tyske hovedstaden. På tribunen sto familie og venner og jublet brødrene frem.

– Jakob var det ikke noe å gjøre med, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Det er så rått!, sier bror Filip Ingebrigtsen.

– Det kan ikke gjøres bedre. Det er så rått. Så lav fart var en gavepakke til begge to. De er i så god form at det kostet ingenting å følge. At begge får uttelling er så bra det kan få blitt, sier Filip.

Henrik Ingebrigtsen Alder: 27 (født 24. februar 1991 i Stavanger) Idrett: Friidrett. Favorittøvelse: 5000 meter Høyde: 1,80 m Trener: Gjert Ingebrigtsen Utvalgte personlige rekorder: 1500 meter: 3.31,46 og 5000 meter: 13.16,97. Utvalgte internasjonale meritter: EM-gull 2012 (1500 m), EM-sølv 2018 (5000 m), EM-bronse 2016 (1500 m), Gull U23-EM 2013 (5000 m), Gull terrengløp U23-EM 2012 (1500 m), 5.-plass OL 2012 (1500 m) Aktuell: Sølv på 5000 meter under EM 2018.

Stolt far

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var naturligvis en meget, meget stolt mann.

– Fantastisk. Henrik tar medalje i sitt fjerde mesterskap på rad. Det er drøyt. Jakob tar to gull i et seniormesterskap, sier en smilende Gjert.

– Jakob er flink til å nullstille seg. Vi måtte kjøre et rimelig «tight» løp. Han måtte få sove lenge, og vi måtte være kjappe på premieutdelingen for å bygge seg opp mentalt og fysisk, sier treneren.

Gjert mener at sønnen føler seg «som en million».

– Jeg er litt overrasket, som i går, at han gikk så tidlig opp. Men han føler seg jo som en million - han ser ut som om han bare øser av en uendelighet av krefter. Han bare måker på. Jeg har sett dette i mange år. Det som er så unikt med Jakob er at han kan hevde seg på så mange distanser. Utfordringen hans blir å velge, men foreløpig er det 1500 som er kongen, sier Gjert.

Også den europeiske friidrettspresidenten hyller Ingebrigtsen-brødrene.

– Dette er historisk! Dette har aldri skjedd før, at Norge tar to medaljer i verdens største idrett, sier Svein Arne Hansen.