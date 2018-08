Jakob Ingebrigtsen er fryktelig lei for å miste Diamond League-finalen

andreidretter

– Jeg ante uråd da jeg så at Jakob ringte meg kvart på åtte i morges (onsdag), forteller trenerpappa Gjert Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad.

– Stemmen avslørte ham, han var skikkelig gruggen i halsen. Ingen sjanse til å stille i Zürich torsdag.

– Han hadde gledet seg veldig, så dette er fryktelig vanskelig for Jakob, men han er så oppegående at han skjønner selv hva som er best, utfyller treneren.

– Det er masse sykdom på skolen, og det var nesten utenkelig at han ikke skulle få noe. I etterpåklokskap skulle vi nok holdt ham borte fra skolen til sesongen var over.

Trenerpappaen kjørte Jakob Ingebrigtsen til lege og venter på svar av ulike prøver.

– Sesongavslutningen blir ikke ødelagt hvis vi kan ta dette med antibiotika. Da stiller han vel forberedt til Continental Cup i Ostrava 8. september. Formen er meget god.

– Skulle det være et virus som forårsaker halsbetennelsen, vil det ta lenger tid, sier Gjert Ingebrigtsen som drar til Zürich sammen med Filip.

– Filip blir ikke påvirket av dette. Han har løpt alene i slike felt mange ganger, påpeker treneren.

Storebror Filip er tilbake etter å ha slitt med helseproblemer etter sitt dramatiske fall i EM, og han blir da eneste Ingebrigtsen-bror som løper Diamond League-finalen på 1500 meter.

Eldstebror Henrik er ikke kvalifisert til løpet.

Store pengepremier

– Vi møter de aller beste, men selv om jeg kjenner litt til skaden, blir jeg ikke hemmet. Jeg er god for å vinne, sier Filip Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad.

Han har den siste tiden gjennomført knalltøffe treningsøkter på bane sammen med lillebror Jakob.

Vinnerne i Sveits torsdag belønnes med en premiesjekk på 50.000 dollar, tilsvarende rundt 420.000 kroner. Andreplassen gir 168.000 kroner, mens den siste pallplassen utløser en utbetaling på 84.000 kroner.

De åtte beste i hver øvelse belønnes med pengepremier.

Vinneren av Diamond League-finalen er automatisk kvalifisert til neste års VM i Doha.

Kjempesesong

Team Ingebrigtsen har vært i form gjennom hele sommeren. Det startet med at Jakob tok en sølv- og en bronsemedalje under U20-VM i Finland i juli.

Under Diamond League-stevnet i Monaco 20. juli ble Filip nummer tre på utrolige 3.30,01 og Jakob sensasjonelt nummer fire med 3.31,8. Tidene er forsatt de tredje beste og fjerde beste i verden i år.

Under EM i Berlin ble det to gull til Jakob, på 1500 meter og 5000 meter, mens Filip beviste form selv med fall og skade. Eldstebror Henrik ble nummer fire på 1500 meter og tok sølv på 5000 meter.