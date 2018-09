Jakob Ingebrigtsen imponerte, men måtte gi tapt for verdensmesteren

andreidretter

3.40,80. Det ble tiden til 17-åringen på Kontinentalcupen i Tsjekkia, 80 hundredeler bak verdensmester Elijah Motonei Manangoi fra Kenya.

– Et godt gjennomført løp, oppsummerer NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Voksent gjort

Ingebrigtsen, som for knapt to uker siden måtte stå over Diamond League-finalen på grunn av sykdom, yppet seg tidlig og lå i forkant sammen med verdensener Manangoi.

– Det er voksent gjort av en 17-åring, sa Rodal underveis og mente unggutten ville parkere potensielle spurtere tidlig.

Kan bli månedens utøver

Marcin Lewandowski ble nummer to.

Nylig ble det kjent at 17-åringen kan bli månedens utøver i Europa, da han ble nominert under kategorien månedens mannlige friidrettsutøver.