Isabelle Pedersen to hundredeler bak norgesrekorden

Én norsk utøver deltok i lørdagens Diamond League-stevne i friidrett i Shanghai. Hun hadde til gjengjeld et helt klart og definert mål. Isabelle Pedersen ønsket å sette ny norgesrekord på 100 meter hekk.

Det gikk akkurat ikke. 26-åringen åpnet sterkt, men kom i mål på 12,76, to hundredeler bak Christina Vukicevic’ norgesrekord på 12,74, satt i nederlandske Hengelo for ni år siden.

Pedersen var ett hundredel bak sin egen personlige rekord på 12,75, satt under Bislett Games i fjor.

– Hvilket løp. Jeg begynner å kjenne at all den harde treningen jeg har lagt ned begynner å betale seg, sa Pedersen til friidrett.no.

– Hun er veldig nært den norske rekorden nå, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Pedersen endte på en sterk femteplass. Vinnertiden for amerikanske Brianna McNeal var 12.50. Det var 0,9 sekundmeters medvind i Shanghai.

Ytterligere fire amerikanske jenter tok de resterende plasseringene mellom McNeal og Pedersen. Sharika Nelvis ble nummer to, fulgt av Kendra Harrison og Jasmin Stowers.

Diamond League-stevne friidrett i Shanghai lørdag:

Store stevner venter

Prestasjonen i den kinesiske storbyen var sesongbeste for Pedersen. Under det første Diamond League-stevnet i Doha 4. mai løp hun inn på 12,82.

De to store begivenhetene for norske friidrettsutøvere denne sesongen er Bislett Games 7. juni og EM i Berlin i starten av august. Pedersen er klar på at hun skal prestere ved begge anledninger.

– Den norske rekorden skal stå i mitt navn når sesongen er over, og å gjøre det under Bislett Games ville vært fantastisk. Det er hjemmebane og familie og venner er på Stadion, sa hun til Bergens Tidende tidligere i år.

Pedersen skal løpe to konkurranser før Bislett Games, i Manchester 18. mai og i Hengelo 3. juni. Deretter følger Diamond League-stevnet i Stockholm.

– Selv om dette langt ifra var mitt beste tekniske løp, er jeg veldig fornøyd med at jeg på dette nivået er i ferd med å sette sammen de mange små detaljene vi jobber med. Shanghai har vært fantastisk, og jeg føler at jeg lærer hele veien. Nå gleder jeg meg til å slappe av hjemme et par dager før jeg reiser til Manchester på onsdag, sa Pedersen.