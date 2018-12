Instagram-stikk og «twerking»: Her er vårt skråblikk på idrettsåret 2018

andreidretter

Årets kaldeste og mest forblåste

Et av årets store høydepunkt for nordmenn fant sted på den andre siden av kloden, nemlig i Sør-Korea. «Sør» var kanskje litt misvisende, for det var forferdelig kaldt der. Så kaldt at det ble delt ut varmetepper på åpningsseremonien, og hopperne måtte vente på toppen i Sibir-kulde. Og norske journalister måtte bruke en formue på vinterklær før avreise.

Og ja, la oss ikke glemme vinden. Som tok med seg gjerder, partytelt, varmetelt, og nesten noen busser også. Og førte til at hoppøvelser, skiøvelser og alpinøvelser ble utsatt og utsatt.

Bare les noen av disse sakene:

OL-øvelser kan bli strøket: – Vi tåler snart ikke mer

Én ting har overrasket dem som har ankommet OL-byen

Her løper de i bar overkropp i 13 minusgrader og iskald vind i OL-gatene

Vinden herjer i OL-byen: Flere sendt til sykehus – OL-parken evakuert

Årets krangel

Selv om han ikke på noen måter presterte bra i skiløypene i 2018, kommer vi ikke unna Petter Northug. Skikongen har herjet på sosiale medier, og ofte er det landslagsledelsen som har vært målskiven.

Som i januar, da han på Instagram la ut en tekst til en video av Vidar Løfshus og Tor Arne Hetland som godtet seg over at han nok en gang var blitt syk.

Det var ikke første Northug kom med stikk til landslagsledelsen. I slutten av 2017 kritiserte han OL-uttaket, også det med et bilde med snakkebobler av en fiktiv samtale mellom Hetland og Løfshus.

Men uvennskapet stakk ikke dypere enn at partene ble forsonet da Petter Northug på nytt ble landslagsløper igjen før sesongoppkjøringen.

Årets nyvinning

Og folk sier at noe av sjarmen med fotball blir borte når vi ikke kan krangle om dommerfeil ... De kunne ikke ta mer feil. VAR («video assistant refereeing», for dem som har sovet det siste året) ble et av de store samtaleemnene i årets verdensmesterskap i Russland.

Selv i VM-finalen VAR det morsomt. Vi må ikke glemme at det ble scoret seks mål, hvorav et av de var tidenes første selvmål i en VM-finale. Men et av målene kom etter at dommer Néstor Pitana dømte tidenes første VAR-straffe i en VM-finale.

Årets pressekonferanse

Pressekonferanser kan være slitsomme greier, spesielt under store mesterskap. Mange journalister til stede, som stiller de samme spørsmålene og får de samme svarene. Men så dukket denne gullsaken fra pressekonferansen til Ghanas OL-lag opp.

Journalist Mette Bugge satt egentlig og jobbet med en sak i et arbeidsrom da hun plutselig så tre personer i gule drakter på podiet, og gjorde seg klare til en pressekonferanse, selv om pressen uteble.

De tre ble urolige og spurte: «Tror mediene at pressekonferansen skal foregå nede på hovedpressesenteret?»

Men Bugge tok ansvar og fikk aleneintervju med Akwasi Frimpong som viste seg å være skeleton-utøver, og Ghanas eneste OL-utøver.

Årets rulling

En ting som ble like mye diskutert som VAR under VM, var overspillingen til Brasils store stjerne Neymar. Mest diskutert ble stjernens reaksjon etter en takling fra Serbias Adem Ljajic, hvor PSG-spissen rullet rundt 4–5 ganger før han ble liggende og ta seg til foten.

VAR avslørte derimot Neymars forsøk på å få straffe mot Costa Rica. Dommeren blåste, men trakk den tilbake etter å ha sett bildene på nært hold.

Årets sjokk-utlån

Jula kom tidlig til Kristiansund. Da José Mourinho måtte sjekke ut fra hotellet og Old Trafford ble det spekulert i navn som Zinédine Zidane, Laurent Blanc og Mauricio Pochettino. Men i privatfly fra Kverneberget flyplass kom en sindig nordmøring og overtok styringen på verdens største klubb.

Riktignok er det bare en vikarstilling fram til sommeren, men det trenger man ikke tenke på. Norsk fotball er i vinden, med verdens beste kvinnelige fotballspiller, og en nordmann i front for verdens største fotballklubb.

La oss likevel ikke glemme intervjuet med Reidar Sandblåst, lederen i Moldes supportergruppe, etter at ryktene tok av dagen før bekreftelsen kom.

– De får bare holde på. Jeg tror det er tynn suppe. Hvorfor skal han ta en midlertidig trenerjobb når han holder på å bygge opp et nytt lag i år og til neste år i denne byen, spør Sandblåst.

– Jeg ser ingen logikk i noen ting av det de skriver. Dette tar jeg med knusende ro, sier han til Eurosport.no.

Så feil kan man ta.

Årets trøbbel

Vi kommer ikke unna litt «tidlig seriestart»-diskusjonen i år eller. Enkelte steder hadde vinteren knapt startet før eliteseriedebutantene Ranheim skulle ta imot Brann med polvotter, ullstillongs, varmeposer og Ulvang-sokker i fotballskoene.

Så tidlig var det, 10. mars, at deler av banen i Ranheimsfjæra fortsatt var frossen, og dermed avlyste dommeren hele eliteseriestarten. Det hjalp ikke at det ble leid inn veivals til å jevne ut banen.

Ranheim-trener Svein Maalen mente at Brann hadde spekulert i og jobbet for å få kampen utsatt, og Brann-trener Lars Arne Nilsen mente at Ranheim ikke viste ydmykhet og mangel på folkeskikk.

Så kom slutten av oktober (ja, det spilles fortsatt fotball da, og et godt stykke etter også), og Bergen ble overrasket over at det kunne bli minusgrader også i deres del av landet. Banemannskapet hadde ikke sjekket værmeldingen før toppkampen mot Rosenborg, og sørget for at den ene delen av banen så ut som ishallen i Hamar.

Meteorologisk institutt fraskrev seg alt ansvar, og skrev at varselet dere viste minusgradene lang tid i forveien.

– Det går ikke an å skylde på værvarslingen. Kulden ble varslet, sa Aslaug Skålevik Valved, vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Årets dummeste spørsmål

Når Hugh Grant blander seg inn på sosiale medier, da har man fått en snakkis. Filmstjernen brukte fire ord på å slakte en fransk DJ, og vise støtte for verdens beste kvinnelige fotballspiller.

Ada Hegerberg vant den første kvinnelige utgaven av Ballon d’Or, men i ettertid var det en kommentar fra DJ Martin Solveig som fikk mest oppmerksomhet. Etter at Hegerberg hadde fått gullkulen fikk hun det upassende spørsmålet: «Can you twerk»?

Men la oss ikke glemme den virkelige nyheten, NORGE HAR VERDENS BESTE FOTBALLSPILLER!!!

Årets sang

At Michael Karlsen er i den øvre halvdelen av fotballspillere når det kommer til humor er vel kjent.

Da Ranheim skulle ta turen til Bergen utnyttet han en pågående diskusjon om eksilbergensere som synger med på «Nystemten» på Brann Stadion.

Karlsen er trønder så godt som noen, men stilte seg likevel opp bak Brann-spillerne og sang med.

– Jeg syns det er en fin sang også skal vi ikke glemme at det er en trønder som har skrevet sangen, smiler Karlsen.

Årets eventyr

Sarpsborg er blitt Norges svar på svenske Østersund. Gjør det bare «helt ålreit» i serien, men herjer i Europa. Mens Rosenborg gikk på storsmell etter storsmell, skremte Sarpsborg sine motstandere. De vant 3–1 mot Genk, og spilte to uavgjortkamper mot Malmö. Ikke verst for en Europa-debutant.

Men så endte det med et braknederlag i siste kamp, og eventyret var over.

Årets farvel

Før vintersportssesongen var over spekulerte vi i at fem av våre største vintersportshelter kunne legge opp. Vi var ikke helt på viddene, for resultatet ble at fire av dem forsvant fra den aktive idretten. Emil Hegle Svendsen, Marit Bjørgen, Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen har tilsammen 40 OL-medaljer og vanvittige 108 VM-medaljer. Og alle forsvant ut av døra på samme år.

La oss håpe at kneet til Aksel Lund Svindal holder, dette blir for mye for oss.