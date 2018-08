Filip Ingebrigtsen før brødreduellen: «Jeg er favoritt fordi jeg er best»

andreidretter

BERLIN: – Om jeg har selvtillit? Ja! Burde jeg ikke ha det?

Regjerende europamester Filip Ingebrigtsen (25) smiler lurt mot slutten av intervjuet.

Vi har snakket om brødreforholdet, form, temperatur, løpsopplegg, tøffe treningsøkter og EM-sjansene.

Filip Ingebrigtsen er tydelig på at han er favoritt til å vinne gull på 1500 meter fredag kveld. Og han liker det stempelet.

– Jeg har aldri vært i denne posisjonen tidligere. Jeg har alltid vært utfordrer og levd greit med det. Men jeg må si at jeg trives veldig godt med å være favoritt.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg er best. Det er en grunn til at jeg har årsbeste i verden. Jeg har gjort meg fortjent til å være favoritt og er veldig fornøyd med at jeg har satt meg selv i denne posisjonen.

Meldt 37 grader

Utenfor utøverhotellet ved Potsdamer Platz i Berlin er det varmt. Det som i går var 28–29 grader skal bli til 36–37 grader de neste døgnene.

Når Henrik (27), Filip (25) og Jakob Ingebrigtsen (17) skal løpe sine forsøksheat på 1500-meter rett etter lunsj onsdag, er det meldt mellom 35 og 37 grader.

Altså veldig varmt, men likevel fullt håndterbart på en så kort distanse som 1500 meter. De som får merke varmen mest, er utøverne som skal være i aksjon lengst: Altså kappgjengere og maratonløpere.

De koker i varme Berlin. Det gjør det også rundt brødretrioen fra Sandnes. Interessen for Ingebrigtsen, Ingebrigtsen og Ingebrigtsen er enorm. For eksempel er det meldt rundt 40 norske journalister til mesterskapet.

Det er lenge siden det har vært så mange.

Journalistene flokker seg rundt brødretrioen. Det store spørsmålet er om de kan ta alle tre medaljene på 1500 meter fredag kveld? Og kanskje det samme på 5000 meter kvelden etterpå?

Rodal: De har lagt listen

OL-vinner Vebjørn Rodal observerer seansen som NRK-ekspert. Han var en svært sentral person i norsk friidretts gullalder på 1990-tallet. Han vant sølv på 800-meter i Helsingfors-EM i 1994, mesterskapet som innledet storhetstiden.

Rodal sier interessen ikke var den samme da. Men han registrerer at norsk friidrett nå har mange av de samme typene, anført av Karsten Warholm og Team Ingebrigtsen.

– De har vist alle de andre unge og lovende hvor listen ligger. De har vist hvordan du skal ende opp som en internasjonal friidrettsutøver. At ikke folk rundt omkring i treningsmiljøene i Norge tror at de gjør det bra, men de må vite at det de gjør, er bra. Og da er det veldig greit å ha noen referanserammer.

Rodal mener Filip Ingebrigtsen er favoritt på 1500 meter, OL-mesteren fra 1996 tror også samme mann er i stand til å vinne 5000-meteren.

Han tror også at både Jakob og Henrik har gode muligheter til medalje på de samme distansene.

– Jeg ser ikke bort fra at Jakob kan bli europamester på 5000 meter. Men det er jo litt sånn at vi ikke liker å gi en 17-åring favorittstempelet, han skal få lov til å være ungdom. Men bare det at vi diskuterer det scenarioet, er jo ellevilt! Vi snakker om tre brødre og hvor mange medaljer de skal ta. Vi har tre brødre som har valgt å doble i EM! Det er jo et funn for alle; mediene, norsk friidrett og alle som er glad i norsk idrett.

– Urealistisk med tre på topp

17 år unge Jakob sier at han har en drøm om å vinne gull. Men han tror ikke det er veldig realistisk. Yngstemann mener det er så tett, det er så marginalt, en annenplass kan like gjerne bli syvendeplass avhengig av dagsform og løpsopplegg.

At de skal tapetsere pallen i EM, mener han er utopi.

– Det er veldig stor sannsynlighet for en norsk på pallen på både 1500 og 5000. Men hver medalje du legger på der, jo mindre sannsynlig blir det. Det er ekstremt mye som kan skje. At tre nordmenn skal løpe først på oppløpet er veldig usannsynlig.

Storebror Henrik har vunnet gull, sølv og bronse på 1500 meter i de tre siste EM. Han vet hva som skal til, han kan mesterskap.

Men 27-åringen har vært skadeplaget og er rangert som nummer tre av de brødrene.

Optimismen har han likevel beholdt.

– Det ultimate hadde vært hvis jeg hadde sittet igjen med to medaljer. Og så hadde Filip og Jakob tatt hvert sitt sølv og bronse.

– Altså to gull til deg?

– Ja. Ha-ha!

– Hvor realistisk er det?

– Altså, på 1500 meter er det relativt urealistisk. På 5000 meter er det hakket mer realistisk, men likevel så er det mange med i kampen, svarer mannen som har årsbeste i Europa på 5000 meter.

Friidretts-EM er i gang. Nå venter vi bare på å se tre ganger Ingebrigtsen løpe på det blå tartandekket på Olympiastadion i Berlin.