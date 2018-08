Ingebrigtsen-brødrene unngår hverandre

andreidretter

BERLIN: - Vi visste at Filip og jeg ville bli plassert i ulike kvalifiseringsheat, men tenkte at en av oss ville møte Henrik. Det er godt at vi unngår det, sier yngstemann Jakob til Aftenbladet.

Henrik Ingebrigtsen er førstemann ut og løper sin kvalik klokken 12.05. Henrik er i det desidert sterkeste heatet og møter blant andre sterke Jakub Holusa. Tsjekkeren slo Filip i Paris, og gjorde meget sterke 3.32,49 i Monaco 20. juli.

Som om ikke det er nok, er også briten Chris O’Hare plassert i første heat. Han var enda bedre enn Holusa i Monaco og fikk 3.32,11.

Den fjerde nordmannen som er kvalifisert til mesterskapet, Ferdinand Kvan Edmann, løper også i Henriks heat.

Møter mannen som fikk ham disket

Filip Ingebrigtsen, europeeren med suverent best tid, 3.30,01, og ranket som nummer tre på verdensstatistikken i år, løper heat nummer to med start klokken 12.15.

Han skal ta seg svært greit videre om det ikke skjer uhell. Han må se litt opp for briten Charlie Da’Vall Grice som har 3.34,20 i år. Det er mannen som fikk Filip disket i Rio de Janeiro, og mannen som har tråkket hull i skoene til Henrik under to tidligere mesterskap.

Jakob Ingebrigtsen løper i siste heat med start klokken 12.25 på Olympiastadion. Den formen 17-åringen har vist gjennom sommeren, er mer enn nok til å vinne her. Jakob har perset som kjent til utrolige 3.31,18 i Monaco.

Han får sannsynlig sterkest konkurranse fra briten Jake Wightman belgieren Ismael Djebani.

12 løpere til finalen

De tre beste fra hvert heat samt de tre beste tidene, 12 løpere i alt, går videre til finalen fredag klokken 21.50.

– Filip skal være umulig å ta for de andre. Han har fart som ingen kan matche, mener Jakob.

– Du også, repliserer Filip, og viser til 3.31,18.

Henrik er litt mer usikker før forsøk.

– Kommer jeg til finalen, blir det en helt annen sak, da kan alt skje, sier eldstemann kjent for sine mange smarte trekk når det handler om finaler.