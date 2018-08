I dag kan Warholm gjøre det treneren beskriver som umenneskelig

andreidretter

BERLIN: Allerede før Karsten Warholm tuslet gjennom pressesonen etter EM-gullet på 400 meter hekk, hadde trener Leif Olav Alnes rettet blikket fremover.

Til tross for EM-gullet på 400 meter hekk, måtte den norske stjernen komme seg raskest mulig ut av stadion. Finalen på 400 meter flatt var kun et snaut døgn unna.

– Det starter med en gang vi går ut av pressesonen. Det blir isbad, nedjogging, litt massasje. Kanskje vi ser en film. Jeg regner med han skal til dopingkontroll siden det var rekord. Vi tar det derfra, sier Alnes.

– Rimelig umenneskelig

Planen var likevel klar. En liten stund skulle Warholm få nyte sitt andre mesterskapsgull i karrieren. Dette var hovedmålet i årets sesong, men et av delmålene nærmet seg samtidig med stormskritt.

– Det første vi må gjøre er å gi mat til pressen, så er det restitusjon. Samtidig tenker jeg at du får så få sånne opplevelser gjennom en karriere, at det er litt viktig å nyte det litt. Hvis ikke idrett er gøy, da skjønner jeg ikke hvorfor han gidder å holde på med det. Å vinne er gøy, da skal han få suge litt på den karamellen litt, sier treneren.

Oppgaven er formidabel. Fire ganger i løpet av EM skal Warholm løpe. Det betyr at han må nullstille, restituere og tenke fremover tre ganger.

– Det koster ekstremt mye, men hvis det er noen som klarer det, så er det Karsten. Det er rimelig umenneskelig. Det er ikke antall løp i seg selv, men det er det at kroppen har det presset over lengre tid. Det høres ut som om det er vanskeligere å løpe på samme dag, men det kan faktisk være bedre. Når det går over fire dager, med en sånn innsats. Hva skal jeg si? Ikke gjør dette hjemme, smiler Alnes.

– Hvor nære var dere å kutte ut 400 flatt?

– Vi var vel ganske langt fra. Vi har sagt at hvis ikke folk tør å ta sjanser, så hadde vi fortsatt trodd at jorden var flat, sier treneren.

– Du får ekstra energi

Den fysiske restitusjonen er én ting, men den mentale er vel så viktig, mener toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Håvard Tjørhom.

– Sånn jeg kjenner Karsten, så er han flink til å nullstille. Når han går ut på banen, så er det det som gjelder. Man må bruke dette som en energiboost også. Det blir mye ekstra, det tar litt lengre tid i mediasonen. Men vi får prøve å bruke dette som positiv energi. Jobben starter etterpå. Dette jobber han for, vi skal ikke dra han rett tilbake og tenke på i morgen, sier Tjørhom.

– Hvor lang tid skal dere la han nyte gullet?

– Leif (Olav Alnes) og Karsten finner nok ut av hvor lenge han skal suge på denne karamellen. Han har klart hovedmålet. Du får ekstra energi av det også, mener Tjørhom.

Tror på medalje

Til tross for det tøffe løpsprogrammet, løp altså Warholm sitt beste løp noensinne torsdag kveld. 47,64 var norsk rekord med ett hundredel. Det er få som vet hva slags utladning det er med slike mesterskapsdager, men teamet er likevel offensive før 400 meter flatt fredag.

De mener at 22-åringen er så rå at han faktisk kan ta enda en medalje.

– I morgen er en ny dag. Da starter klokken på null. Så får vi konsentrere oss om i dag, så får vi håpe at vi får nullstilt. Han løp en strålende 400 i går, dette blir jo bare bedre og bedre, sier Alnes.

Både han og Tjørhom tør å snakke om medalje, til tross for bragden fredag.

– Er det mulig å ta et nytt gull?

– Ingenting er umulig med den gutten. Det ville vært helt vilt. Det er ikke noen nedtur om han tar medalje. Det vil være helt fantastisk.