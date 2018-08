Her mottar Jakob Ingebrigtsen hyllesten fra folkehavet i Berlin

andreidretter

BERLIN/OSLO: Lørdag ettermiddag mottok Jakob Ingebrigtsen (17) gullmedaljen etter finaletriumfen på 1500 meter.

Sammen med sølvvinner Marcin Lewandowski og bronsevinner Jake Wightman fikk Ingebrigtsen applaus fra folkehavet i sentrum av Berlin.

Det er en helt spesiell ramme rundt medaljeseremoniene her i Berlin. Fredag kveld fortalte Karsten Warholm - som selv tok gull på 400 meter hekk - at stemningen på seremonien var «helt rå».

Ingebrigtsen vant fredagens 1500-meterfinale med tiden 3.38.10. Det var fire hundredeler ned til sølvvinner Marcin Lewandowski fra Polen og 15 hundredeler ned til britiske Jake Wightman.

Fikk du med deg dette? Jakob Ingebrigtsens utrolige utvikling forbauser rivalene: – Det er ikke til å tro.

Rørt kjæreste

Ingebrigtsens kjæreste Elisabeth Asserson ble emosjonell da hun så medaljeseremonien sammen med resten av Team Ingebrigtsen noen få meter fra scenekanten.

– Det var noen tårer som trillet. Det er rørende. Det er fantastisk å se at han lykkes, sier Asserson.

Hun ble kjent med friidrettskometen for to år siden. Asserson er imponert over Ingebrigtsens treningsinnsats.

– Det er flere timer om dagen. Han trener før skolen, ofrer bursdagsfeiringer og alt mulig. Det er veldig mye tid som blir lagt ned. Det at han står her, er helt magisk. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier hun.

– Blir du noen ganger lei av treningen?

– Du blir lei av treningen, men når du ser at han lykkes, er alt verdt det. Du vet at han jobber for noe stort, og du vet at han får det til.

Fikk du med deg at Ingebrigtsens feiring begeistret Warholm? – Jeg så at han stjal den.

Jakter ny medalje

Jakob Ingebrigtsen hadde ikke tid til å snakke med pressen etter seansen.

– Han er fullt fokusert på 5000 meter i kveld, sier pressekontakt Knut Skeie Solberg.

Senere lørdag kan det nemlig bli mer norsk jubel. 20.55 stiller Jakob Ingebrigtsen til start på 5000 meter. Der er imidlertid Henrik Ingebrigtsen trolig en sterkere medaljekandidat. Den mellomste broren, Filip Ingebrigtsen, har offentliggjort at han står over på grunn av en skade.