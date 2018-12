Her er de nominerte til Idrettsgallaen

andreidretter

Tirsdag ble de nominerte til Idrettsgallaen offentliggjort. Juryen har bestått av Tore Øvrebø, Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Jan-Erik Aalbu, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

– Det har vært et helt spesielt idrettsår, hvor norske utøvere sørget for at Norge vant OL, og satte rekord med 39 medaljer. I tillegg har vi sett flotte prestasjoner i Paralympics og ulike EM og VM gjennom året. Alt dette har preget juryens arbeid, og speiles også i de endelige nominasjonene, sier juryleder og toppidrettssjef, Tore Øvrebø.

Unggutten Jakob Ingebrigtsen, som vant to EM-gull i sommer, kan vinne hele tre priser, inkludert prisen for årets navn.

Gallaen avvikles i Stavanger 5. januar, og vil sendes på NRK.

Her er de nominerte:

Årets kvinnelige utøver:

Marit Bjørgen – langrenn

Gunn-Rita Dahle Flesjå – sykkel

Karoline Bjerkeli Grøvdal – friidrett

Ragnhild Haga – langrenn

Ada Hegerberg – fotball

Johanne Killi – freeski

Maren Lundby – hopp

Ragnhild Mowinckel – alpint

Marte Olsbu Røiseland – skiskyting

Årets mannlige utøver:

Kjetil Borch - roing

Øystein Bråten – freeski

Johannes Thingnes Bø – skiskyting

Jakob Ingebrigtsen – friidrett

Johannes Høsflot Klæbo – langrenn

Simen Hegstad Krüger – langrenn

Håvard Holmefjord Lorentzen – skøyter

Aksel Lund Svindal – alpint

Karsten Warholm – friidrett

Årets lag:

Laghopp OL og VM i skyflyvning

Lagtempolaget i skøyter i OL, menn

Langrennsstafettlaget, 4x5 km kvinner i OL

Langrennsstafettlaget, 4x10 km menn i OL

Sandvolleyballduoen Anders Mol/Christian Sørum

VM-stafettlaget i orientering

Årets gjennombrudd:

Ragnhild Haga – langrenn

Viktor Hovland – golf

Jakob Ingebrigtsen – friidrett

Simen Hegstad Krüger – langrenn

Ragnhild Mowinckel – alpint

Richard Ordemann – taekwondo

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver

Aida Dahlen – bordtennis

Ida Nesse – friidrett

Vilde Nilsen – langrenn

Brigit Røkkum Skarstein – roing

Årets mannlige funksjonshemmede utøver:

Håkon Olsrud – langrenn

Jesper Saltvik Pedersen – alpint

Nils-Erik Ulset – langrenn/skiskyting

Tommy Urhaug – bordtennis

Årets trener:

Leif Olav Alnes – friidrett

Gjert Ingebrigtsen – friidrett

Kåre Mol – sandvolleyball

Hege Riise – fotball

Sondre Skarli – skøyter

Alexander Stöckl – hopp

Årets navn:

Marit Bjørgen – langrenn

Magnus Carlsen – sjakk

Ada Hegerberg – fotball

Jakob Ingebrigtsen – friidrett

Johannes Høsflot Klæbo – langrenn

Simen Hegstad Krüger – langrenn

Håvard Holmefjord Lorentzen – skøyter

Maren Lundby – hopp

Birgit Røkkum Skarstein – roing

Aksel Lund Svindal – alpint

Anders Mol/Christian Sørum – sandvolleyball

Karsten Warholm – friidrett

Den norske gullballen vil også deles ut under gallaen.

I tillegg deles Idrettsgallens hederspris, prisene for årets forbilde, utøvernes pris og årets ildsjel ut.