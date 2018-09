Henrik Ingebrigtsen med pallplass: – Denne avslutningen smakte godt

andreidretter

Henrik Ingebrigtsen spurtet inn til en 3.-plass på 3000-meteren i Kontinentalcupen i tsjekkiske Ostrava.

Han løp inn til tiden 7.58,85 etter et løp preget av rykk og napp. Vant gjorde Paul Chelimo med 7.57,13

– Det er kanonsterkt gjort i dette feltet som var spekket med sterke løpere, utbrøt NRK-kommentator Jann Post mens Ingebrigtsen krysset mållinja i Tsjekkia.

Henrik var godt fornøyd

Selv var Henrik Ingebrigtsen veldig godt fornøyd med sin prestasjon i Ostrava.

– Jeg prøvde å løpe så billig som mulig de første rundene, og den taktikken så ut til å treffe perfekt. Samtidig tenkte jeg veldig mye på det taktiske underveis, og var hele tiden på offensiven i forhold til å plassere meg lurt i feltet, forklarer han.

– Krevende og hardt å løpe slik

Med de innlagte spurtene underveis ble det virkelig krevende, og ikke minst en taktisk prøvelse for løperne.

– Et par av spurtene underveis var omtrent på maksnivå, og det er slitsomt når du vet at du skal løpe enda flere runder etterpå. Samtidig var det moro å prøve en slik variant, men jeg er glad det ikke skjer alt for ofte. Det var rett og slett beinhardt mot slutten, sier en meget fornøyd Henrik Ingebrigtsen.

Han fikk også oppleve at noen av konkurrentene i feltet, som i utgangspunktet har veldig mye bedre tider enn han selv som årsbeste, fikk svi for måten de løpte på.

– Den første løperen som ble vinket ut av feltet var jo en av den afrikanske løperne, han ble regelrett felt på manglende taktiske egenskaper, sier han.

Måtte inn til dopingkontroll

Henrik Ingebrigtsen slet med å få i seg nok væske før han skulle på dopingkontroll etter løpet.

– Nå har jeg «belmet» over en liter vann på kort tid, og blir jo noe stappet i magen av akkurat det. Selvsagt er jeg en av de tilfeldige som må inn til dopingkontroll, men det skal kunne gå greit.

– Samtidig smakte det godt med denne avslutningen på banesesongen, noe som gjør at jeg ikke har noen som helst problemer med å motivere meg for en ny lang høst og vinter med masse trening. Denne sesongen har i alle fall vist at jeg er på god vei tilbake etter alt trøbbelet som jeg har hatt med skader de to siste sesongene, forklarer Sandnes-løperen.

Han ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt med noen gateløp utover høsten, hvis det skulle passe inn.

– Det er ikke noe som er bestemt enda, men det kan fort bli et løp etter to før vi drar til Flaggstaff et stykke ut i oktober.

Det var Amerika som vant kontinentalcupen med 262 poeng mot Europas 233. Afrika ble nummer tre med 188, mens Asia-Pacific endte siste med 144 poeng.