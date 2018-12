Henrik Christiansen sikret VM-medalje – skrev norsk idrettshistorie

andreidretter

Med tiden 14.19,39 satte han nordisk rekord.

Som første nordmann tok han to medaljer i ett og samme VM. Tirsdag plukket han nemlig sølvet på 400 meter fri. Det var Norges første VM-medalje i svømming på seks år.

Christiansen lå litt bak i bassenget i starten. Etter 300 meter var han nummer seks, men hadde avansert til 3.-plass da en tredel av distansen var unnagjort. Til slutt sikret han bronsen med grei margin.

– Dette var deilig. Å komme herfra med to medaljer er helt ubeskrivelig, og ikke minst to perser. Det er en veldig god følelse, sa Christiansen i et SVT-intervju vist på NRK.

Tilfredsstillende

Før kortbane-VM hadde han 14.21,53 som personlig rekord på 1500-meteren.

– Det er vanskelig å beskrive de følelsene jeg går gjennom akkurat nå. Det er så utrolig tilfredsstillende at det arbeidet vi legger ned, faktisk gir utbytte, sa 22-åringen.

Han lot seg ikke rive med av konkurrentenes svært høye åpningstempo. Da ble det holdt verdensrekordfart.

– Jeg prøvde ikke å bli for opphengt i hva de andre gutta gjorde og gikk mitt eget løp. Det var nok teknisk bedre i går (kvalifisering). I dag var det litt slurv her og der, men i en VM-finale handler det om å slå først i veggen. Det er mye stress og mye press, så det er utrolig deilig å komme herfra med en bronse og pers (på 1500 m).

Har du lest dette intervjuet med Henrik Christiansen? «Ikke avskriv unger uten talent. Det kan fort bli en stor feil.»

Generasjonsskifte

Før årets VM var Aleksander Hetland forrige norske medaljevinner på dette nivået. I 2012 tok han gull på 50 meter bryst.

– Hvordan er det å sette norsk svømming tilbake på kartet?

– Det er jo deilig, og jeg håper også at de der hjemme synes det er gøy. Vi har sagt det i en god del år nå at norsk svømming har vært gjennom et generasjonsskifte. Vi har trengt noen år på oss til å komme tilbake der vi var, sa Christiansen.

Mykhailo Romantsjuk fra Ukraina tok gullet. Det gjorde han 73/100 sekund foran italienske Gregorio Paltrinieri. Christiansen var 10,25 sekunder bak vinneren.

(©NTB)

Fakta om Henrik Christiansen

Fakta om svømmeren Henrik Christiansen:

* Alder: 22 (født 9. oktober 1996)

* Idrettsgren: Svømming

* Klubb: Lambertseter

* Meritter:

* VM kortbane: 1 sølv (400 m fri), 1 bronse (1500 m fri)

* EM langbane: 2 sølv (400 m fri)

* EM kortbane: 3 bronse (to på 1500 m fri og én på 400 m fri)

* Aktuell: Tok bronse på 1500 m fri under kortbane-VM i Kina søndag. Satte nordisk rekord med tiden 14.19,39.